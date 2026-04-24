Gică Hagi își începe în forță mandatul de selecționer. Ședință de peste trei ore la sediul FRF. Ce s-a discutat

Gică Hagi a devenit luni în mod oficial noul selecționer al României, iar “Regele” a început deja să își pregătească mandatul. Tehnicianul de 61 de ani a avut o ședință de peste trei ore la Casa Fotbalului unde au participat Mihai Stoichiță și alți 12 antrenori de la loturile naționale de tineret și juniori.

Gică Hagi a fost prezentat ca selecționer al României recent, iar în discursul său liderul Generației de Aur din 1994 a punctat mai multe idei pe care vrea să le implementeze, precum și strategia după care se va ghida pe banca “tricolorilor”.

Hagi vrea să știe tot despre tinerii jucători români

La doar trei zile distanță de la conferința de presă, respectiv joi, Hagi și-a început treaba și a inițiat prima activitate importantă de la preluarea primei reprezentative a României. Potrivit fanatik.ro, “Regele” a solicitat o întâlnire la Casa Fotbalului, sediul Federației Române de Fotbal, cu directorul tehnic Mihai Stoichiță, precum și cu 12 antrenori de la toate loturile naționale de tineret și juniori.

Fiecare tehnician a fost nevoit să îi prezinte un raport lui Hagi cu privire la echipa sa, astfel încât fostul decar al naționalei să afle mai multe detalii despre fiecare jucător în parte. Scopul “Regelui” este de a monitoriza fotbaliștii respectivi, astfel încât echipa națională să fie întinerită.

În timpul ședinței care a durat peste trei ore, Hagi și-a luat constant notițe, dorindu-și să cunoască personal toți jucătorii prezentați de cei 12 antrenori. Sursa citată anterior notează de asemenea că “Regele” este mulțumit de condițiile pe care le-a găsit la FRF.