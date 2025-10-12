Gică Popescu, conștient că banderola de căpitan îl va responsabiliza pe Ianis Hagi: „E o presiune mare” - Antena Sport

Închide meniul
Gică Popescu, conștient că banderola de căpitan îl va responsabiliza pe Ianis Hagi: „E o presiune mare"

Gică Popescu, conștient că banderola de căpitan îl va responsabiliza pe Ianis Hagi: „E o presiune mare"
Gică Popescu, conștient că banderola de căpitan îl va responsabiliza pe Ianis Hagi: „E o presiune mare”

Daniel Işvanca Publicat: 12 octombrie 2025, 21:33

Gică Popescu, conștient că banderola de căpitan îl va responsabiliza pe Ianis Hagi: E o presiune mare”

Ianis Hagi, înainte de România - Austria / SPORT PICTURES

România – Austria este transmis în direct de la ora 21:45 pe Antena 1 și AntenaPLAY. Disputa face parte din campania de calificare pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Selecționata pregătită de Mircea Lucescu are nevoie de victorie pentru a păstra șanse reale pentru locul doi din grupă, iar atmosfera de pe Arena Națională se anunță una „încinsă”.

Gică Popescu, despre presiunea purtată de Ianis Hagi la naționala României

Mircea Lucescu este încrezător că naționala României poate învinge Austria la București, în ciuda faptului că disputa de la Viena a fost pierdută în mod categoric de tricolori.

Ianis Hagi a revenit sub comanda lui ”Il Luce” și a avut o evoluție excelentă în partida amicală contra Moldovei. Gică Popescu este de părere că titularizarea sa pentru jocul cu Austria, dar și „greutatea” banderolei de căpitan îl va responsabiliza.

„E o presiune mare pentru Ianis, e frumos sentimentul să porți banderola de căpitan într-un meci decisiv. Ianis are același pedigri ca și tatăl său. În vară a ales să joace în Turcia pentru a putea ajuta naționala noastră la o nouă calificare. Sunt convins că Ianis este conștient de această responsabilitate.

Un astfel de turneu final cum este Campionatul Mondial, poate schimba viața multor jucători. Ei trebuie să fie conștienți de așa ceva. Ajungând acolo, ai nevoie să joci un singur joc bine și e coadă la ușă cu echipele care vor să te transfere”, a explicat Gică Popescu.

