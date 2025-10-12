Ianis Hagi, căpitan în România - Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului "de foc" din preliminarii - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Hagi, căpitan în România - Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului "de foc" din preliminarii

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Ianis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii
EXCLUSIV

Ianis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii

Publicat: 12 octombrie 2025, 18:57

Ianis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului de foc din preliminarii

Ianis Hagi, în timpul unui meci la naţională/ Sport Pictures

Ianis Hagi va fi căpitanul României în duelul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la 21:45.

Ianis Hagi va purta din nou banderola, după ce a fost căpitanul “tricolorilor” şi în amicalul cu Moldova, câştigat cu scorul de 2-1.

Ianis Hagi, căpitan în România – Austria

În partida cu moldovenii, Ianis Hagi a reuşit să marcheze şi un gol, din pasa lui Olimpiu Moruţan, în minutul 44. Celălalt gol al naţionalei a fost marcat de Louis Munteanu.

Ianis Hagi va fi căpitan în lipsa lui Nicolae Stanciu şi îi va purta acestuia şi tricoul cu numărul 10. Mijlocaşul de la Genoa s-a accidentat şi a ratat convocarea la naţională pentru acţiunea din această lună.

După amicalul cu Moldova, Ianis Hagi a fost lăudat pe Mircea Lucescu. Selecţionerul a declarat că fiul “Regelui” poate prelua sarcinile lui Nicolae Stanciu la echipa naţională.

“Sunt mulţumit de Ianis, e un jucător care poate să preia rolul lui Stanciu, e mai tânăr şi are toate calităţile pentru a fi un lider de echipă, nu întâmplător i-am dat banderola”, a declarat Mircea Lucescu despre Ianis Hagi, pentru AntenaSport.

Surpriza pregătită de Mircea Lucescu pentru primul 11 al României

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a decis să îl titularizeze pe jucătorul lui Pafos, Vlad Dragomir (26 de ani), în meciul crucial cu Austria.

Selecţionerul Mircea Lucescu a titularizat cu Austria 4 jucători care au evoluat din primul minut şi în meciul cu Moldova: portarul Ionuţ Radu, fundaşul Mihai Popescu şi mijlocaşii Vlad Dragomir şi Ianis Hagi.

O mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lorO mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lor
Echipa României la meciul cu Austria: Ionuţ Radu – Rațiu, Burcă, Mihai Popescu, Chipciu – Vlad Dragomir, Marius Marin, Ianis Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă

Vlad Dragomir îl scoate din echipă pe jucătorul FCSB-ului, Florin Tănase, care a participat la conferinţa de presă organizată înaintea meciului cu Austria.

