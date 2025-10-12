Ianis Hagi, căpitan în România - Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului "de foc" din preliminarii - Antena Sport

Ianis Hagi va fi căpitanul României în duelul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, de la 21:45.

Ianis Hagi va purta din nou banderola, după ce a fost căpitanul “tricolorilor” şi în amicalul cu Moldova, câştigat cu scorul de 2-1.

Ianis Hagi, căpitan în România – Austria

În partida cu moldovenii, Ianis Hagi a reuşit să marcheze şi un gol, din pasa lui Olimpiu Moruţan, în minutul 44. Celălalt gol al naţionalei a fost marcat de Louis Munteanu.

Ianis Hagi va fi căpitan în lipsa lui Nicolae Stanciu şi îi va purta acestuia şi tricoul cu numărul 10. Mijlocaşul de la Genoa s-a accidentat şi a ratat convocarea la naţională pentru acţiunea din această lună.

După amicalul cu Moldova, Ianis Hagi a fost lăudat pe Mircea Lucescu. Selecţionerul a declarat că fiul “Regelui” poate prelua sarcinile lui Nicolae Stanciu la echipa naţională.