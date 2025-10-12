Coregrafie impresionantă a fanilor naţionalei la meciul crucial al României cu Austria! Mesajul către tricolori - Antena Sport

Fanii României au transmis un mesaj superb de luptă pentru tricolori într-un banner uriaş afişat pe Arena Naţională.
“Luptaţi pentru patrie, luptaţi pentru tricolor”, a fost mesajul suporterilor echipei naţionale. Sub mesaj suporterii au afişat steagul României.
Mesaj de luptă pentru tricolori din partea fanilor naţionalei, la meciul cu Austria
România îşi joacă cu Austria, într-un meci transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, ultima şansă pentru primul loc în grupa H, care duce direct la World Cup 2026.
A fost o atmosferă specială şi în momentul în care tenorul Teodor Ilincăi a interpretat imnul României, “Deşteaptă-te, române!” înaintea startului meciului.
Înaintea meciului cu Austria, România ocupă locul 3 în grupa H din preliminariile World Cup, cu 7 puncte. Lider e chiar adversara tricolorilor din această seară, Austria, care are 15 puncte după 5 meciuri. Naţionala condusă de Ralf Rangnick nu a făcut niciun pas greşit până acum în aceste preliminarii. Bosnia se află pe locul 2 în grupă, cu 13 puncte după 6 partide.
După partida cu Austria, România va mai juca în aceste preliminarii cu Bosnia, în deplasare, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45 şi cu San Marino, acasă, pe 18 noiembrie, tot de la ora 21:45.
