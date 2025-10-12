Coregrafie impresionantă a fanilor naţionalei la meciul crucial al României cu Austria! Mesajul către tricolori - Antena Sport

Jucătorii naţionalei, la încălzire, înaintea startului meciului cu Austria / Sport Pictures

Fanii României au transmis un mesaj superb de luptă pentru tricolori într-un banner uriaş afişat pe Arena Naţională.

“Luptaţi pentru patrie, luptaţi pentru tricolor”, a fost mesajul suporterilor echipei naţionale. Sub mesaj suporterii au afişat steagul României.

România îşi joacă cu Austria, într-un meci transmis exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, ultima şansă pentru primul loc în grupa H, care duce direct la World Cup 2026.

A fost o atmosferă specială şi în momentul în care tenorul Teodor Ilincăi a interpretat imnul României, “Deşteaptă-te, române!” înaintea startului meciului.

Înaintea meciului cu Austria, România ocupă locul 3 în grupa H din preliminariile World Cup, cu 7 puncte. Lider e chiar adversara tricolorilor din această seară, Austria, care are 15 puncte după 5 meciuri. Naţionala condusă de Ralf Rangnick nu a făcut niciun pas greşit până acum în aceste preliminarii. Bosnia se află pe locul 2 în grupă, cu 13 puncte după 6 partide.