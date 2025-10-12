Mihai Popescu s-a "rupt" în România - Austria! Primul verdict primit de fundaşul FCSB-ului - Antena Sport

Mihai Popescu (32 de ani) s-a accidentat în partida crucială a tricolorilor România – Austria, transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Popescu a ieşit de pe teren cărat de doi oameni din staff-ul naţionalei, el fiind înlocuit cu Virgil Ghiţă.
Mihai Popescu s-a accidentat în România – Austria 1-0
Update: Din informaţiile AntenaSport, accidentarea lui Mihai Popescu este una gravă, la nivelul ligamentelor. Astfel, fundaşul FCSB-ului ar putea sta departe de teren timp de o perioadă îndelungată, de câteva luni.
Rămâne de văzut cât de serioasă e accidentarea lui Mihai Popescu. Ar fi o pierdere mare pentru FCSB, care în acest sezon nu a putut conta nici pe Joyskim Dawa (29 de ani).
Mihai Popescu a evoluat şi în amicalul tricolorilor cu Moldova, câştigat de România cu 2-1.
Mihai Popescu a jucat în 4 meciuri în aceste preliminarii pentru World Cup 2026, marcând un gol în victoria României cu 5-1 cu San Marino, din deplasare.
În campionat, Mihai Popescu a jucat în 9 partide pentru FCSB. A mai evoluat pentru campioana României în Supercupă, în 3 meciuri disputate de FCSB în preliminariile Champions League şi în 6 partide din Europa League.
- Ianis Hagi, apel către toţi românii după victoria dramatică din meciul cu Austria: “Doar aşa ajungem în America”
- Valentin Mihăilă, în al nouălea cer după victoria cu Austria: „Dumnezeu ne-a răsplătit”
- Virgil Ghiţă, după ce a marcat golul carierei în România – Austria 1-0: “Avem dreptul de a visa la Mondial”
- Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria
- Cum se poate califica România direct la World Cup 2026, după victoria cu Austria