Mihai Popescu s-a "rupt" în România - Austria! Primul verdict primit de fundaşul FCSB-ului - Antena Sport

Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Mihai Popescu s-a "rupt" în România – Austria! Primul verdict primit de fundaşul FCSB-ului
Mihai Popescu s-a “rupt” în România – Austria! Primul verdict primit de fundaşul FCSB-ului

Bogdan Stănescu Publicat: 12 octombrie 2025, 23:30

Mihai Popescu, scos pe braţe de pe teren în România - Austria / captura Antena 1

Mihai Popescu (32 de ani) s-a accidentat în partida crucială a tricolorilor România – Austria, transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Popescu a ieşit de pe teren cărat de doi oameni din staff-ul naţionalei, el fiind înlocuit cu Virgil Ghiţă.

Mihai Popescu s-a accidentat în România – Austria 1-0

Update: Din informaţiile AntenaSport, accidentarea lui Mihai Popescu este una gravă, la nivelul ligamentelor. Astfel, fundaşul FCSB-ului ar putea sta departe de teren timp de o perioadă îndelungată, de câteva luni.

Ştire iniţială

Rămâne de văzut cât de serioasă e accidentarea lui Mihai Popescu. Ar fi o pierdere mare pentru FCSB, care în acest sezon nu a putut conta nici pe Joyskim Dawa (29 de ani).

Mihai Popescu a evoluat şi în amicalul tricolorilor cu Moldova, câştigat de România cu 2-1.

Mihai Popescu a jucat în 4 meciuri în aceste preliminarii pentru World Cup 2026, marcând un gol în victoria României cu 5-1 cu San Marino, din deplasare.

În campionat, Mihai Popescu a jucat în 9 partide pentru FCSB. A mai evoluat pentru campioana României în Supercupă, în 3 meciuri disputate de FCSB în preliminariile Champions League şi în 6 partide din Europa League.

