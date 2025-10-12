Mihai Popescu s-a "rupt" în România - Austria! Primul verdict primit de fundaşul FCSB-ului - Antena Sport

Mihai Popescu, scos pe braţe de pe teren în România - Austria / captura Antena 1

Mihai Popescu (32 de ani) s-a accidentat în partida crucială a tricolorilor România – Austria, transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Popescu a ieşit de pe teren cărat de doi oameni din staff-ul naţionalei, el fiind înlocuit cu Virgil Ghiţă.

Mihai Popescu s-a accidentat în România – Austria 1-0

Update: Din informaţiile AntenaSport, accidentarea lui Mihai Popescu este una gravă, la nivelul ligamentelor. Astfel, fundaşul FCSB-ului ar putea sta departe de teren timp de o perioadă îndelungată, de câteva luni.

Rămâne de văzut cât de serioasă e accidentarea lui Mihai Popescu. Ar fi o pierdere mare pentru FCSB, care în acest sezon nu a putut conta nici pe Joyskim Dawa (29 de ani).

Mihai Popescu a evoluat şi în amicalul tricolorilor cu Moldova, câştigat de România cu 2-1.