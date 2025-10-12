Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: "De ce naiba?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”

Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”

Andrei Nicolae Publicat: 12 octombrie 2025, 8:16

Comentarii
Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: De ce naiba?

Istvan Kovacs, în timpul meciului dintre Albania și Serbia / Profimedia

Istvan Kovacs a atras atenția fanilor din Albania în urma unei decizii luate în partida “de foc” cu Serbia din preliminariile pentru Cupa Mondială, câștigată de echipa lui Sylvinho. Rey Manaj, jucătorul care a marcat unicul gol al partidei, a fost sancționat de arbitrul român după un gest prin care a provocat suporterii de pe micul stadion din Leskovac.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Centralul i-a arătat cartonașul galben pentru a-l atenționa cu privire la acțiunile sale, însă decizia nu a fost primită cu brațele deschise și de albanezi. După ce suporterii sârbi au fost provocați de Manaj, aceștia au răspuns prin scandări scandaloase care nu își au loc pe un teren de fotbal.

Kovacs, criticat în Albania după un “galben” acordat

Partida din Serbia dintre vecinii României și Albania se anunța una extrem de tensionată, iar acest lucru a fost confirmat încă din startul meciului. Suporterii gazdelor au huiduit imnul rivalilor și au scandat: “Kosovo e Serbia“.

Drept răspuns, Rey Manaj și-a celebrat reușita din prelungirile primei reprize făcând semnul vulturului albanez, un gest care a înfuriat suporterii sârbi. Pentru a fi sigur că astfel de lucruri nu se mai întâmplă, Kovacs l-a sancționat pe fotbalistul Al Sharjah cu un cartonaș galben, iar albanezii nu au ezitat să îl critice:

De ce naiba a primit cartonaș galben? Nu mai avem voie să ne facem propriul simbol acum“, au scris cei de la Albanian Football.

Reclamă
Reclamă

Imediat după ce au primit gol, sârbii au început să strige: “Omorâți toți albanezii“. Partida s-a încheiat în cele din urmă fără alte mari incidente, iar Albania s-a impus în fața marii rivale cu scorul de 1-0.

În acest moment, naționala lui Sylvinho este pe locul 2 în Grupa K, la patru puncte de Serbia, care are și un meci în minus.

Clasamentul Grupei K

  • 1. Anglia – 15 puncte (5 meciuri)
  • 2. Albania – 11 puncte (6 meciuri)
  • 3. Serbia – 7 puncte (5 meciuri)
  • 4. Letonia – 5 puncte (6 meciuri)
  • 5. Andorra – 1 punct (6 meciuri)
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calculCu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
Observator
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
Aparatul ”minune”, care costă 5.000 de euro, pe care soția lui Florinel Coman l-a luat cu ea tocmai în Qatar. ”Cea mai pură și benefică formă pentru organism”
Fanatik.ro
Aparatul ”minune”, care costă 5.000 de euro, pe care soția lui Florinel Coman l-a luat cu ea tocmai în Qatar. ”Cea mai pură și benefică formă pentru organism”
10:40
România – Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Lotul ales de Mircea Lucescu. 6 jucători sunt OUT
10:38
România debutează la Europenele pe Echipe de Seniori LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 11:00). Băieții au meci cu Olanda
10:38
Misiune şi mai grea pentru România în faţa Austriei! Anunţul făcut înaintea meciului
10:13
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
9:32
Selecționerul Serbiei și-a dat demisia după meciul pierdut cu Istvan Kovacs la centru: “Nu mă așteptam la asta”
9:29
VIDEOOamenii au ieşit pe străzile din Emirate după victoria uriaşă a lui Cosmin Olăroiu! “Fanii te iubesc, coach!”
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua 2 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 3 Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final 4 Delegarea lui Istvan Kovacs la Serbia – Albania a stârnit controverse uriaşe: “UEFA şochează” 5 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă 6 Legia i-a decis viitorul lui Edi Iordănescu! Anunţul oficial după ce FRF a trimis om la Varşovia
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”