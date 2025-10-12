Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: "De ce naiba?" - Antena Sport

Istvan Kovacs a atras atenția fanilor din Albania în urma unei decizii luate în partida “de foc” cu Serbia din preliminariile pentru Cupa Mondială, câștigată de echipa lui Sylvinho. Rey Manaj, jucătorul care a marcat unicul gol al partidei, a fost sancționat de arbitrul român după un gest prin care a provocat suporterii de pe micul stadion din Leskovac.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Centralul i-a arătat cartonașul galben pentru a-l atenționa cu privire la acțiunile sale, însă decizia nu a fost primită cu brațele deschise și de albanezi. După ce suporterii sârbi au fost provocați de Manaj, aceștia au răspuns prin scandări scandaloase care nu își au loc pe un teren de fotbal.

Kovacs, criticat în Albania după un “galben” acordat

Partida din Serbia dintre vecinii României și Albania se anunța una extrem de tensionată, iar acest lucru a fost confirmat încă din startul meciului. Suporterii gazdelor au huiduit imnul rivalilor și au scandat: “Kosovo e Serbia“.

Drept răspuns, Rey Manaj și-a celebrat reușita din prelungirile primei reprize făcând semnul vulturului albanez, un gest care a înfuriat suporterii sârbi. Pentru a fi sigur că astfel de lucruri nu se mai întâmplă, Kovacs l-a sancționat pe fotbalistul Al Sharjah cu un cartonaș galben, iar albanezii nu au ezitat să îl critice:

“De ce naiba a primit cartonaș galben? Nu mai avem voie să ne facem propriul simbol acum“, au scris cei de la Albanian Football.