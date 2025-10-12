Fotbalistul de naţională care e pe picior de plecare de la Inter! Cristi Chivu l-ar putea pierde în iarnă - Antena Sport

Închide meniul
Fotbalistul de naţională care e pe picior de plecare de la Inter! Cristi Chivu l-ar putea pierde în iarnă

Bogdan Stănescu Publicat: 12 octombrie 2025, 20:47

Fotbalistul de naţională care e pe picior de plecare de la Inter! Cristi Chivu l-ar putea pierde în iarnă

Cristi Chivu, la meciul cu Cagliari / Profimedia Images

Cristi Chivu (44 de ani) ar putea rămâne fără un jucător de naţională în perioada de transferuri din iarnă.

Piotr Zielinski (31 de ani), venit gratis la Inter de la Napoli în vara anului trecut, a evoluat în 3 partide ale formaţiei lui Cristi Chivu din campionat. El a reuşit un assist în derby-ul pierdut de Inter cu Juventus, scor 3-4.

Chivu ar putea rămâne fără Zielinski în iarnă

Corriere dello Sport a scris că Inter ar putea renunţa la Zielinski în iarnă, dacă se va găsi o echipă care să suporte salariul uriaş al polonezului, de 4.5 milioane de euro pe sezon. Polonezul are contract cu Inter până în vara lui 2028.

Chiar dacă a jucat şi în cele două partide din Champions League disputate de Inter şi câştigate, cu 2-0 cu Ajax şi cu 3-0 cu Slavia Praga, Zielinski a adunat numai 121 de minute în tricoul nerazzurrilor în acest sezon.

Plecarea lui ar deschide calea unui nou transfer la Inter, echipă care speră să cucerească Scudetto cu Cristi Chivu pe bancă. Zielinski are deja o concurenţă infernală la centrul terenului: Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan şi noul venit Andy Diouf (22 de ani), pentru care Inter a plătit 20 de milioane de euro. Tânărul mijlocaş sosit de la Lens a adunat deja 2 prezenţe în tricoul naţionalei Franţei.

Piotr Zielinski este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 10 milioane de euro. El a evoluat în 102 meciuri pentru naţionala Poloniei, pentru care a marcat 15 goluri.

Inter este pe locul 4 în Serie A, cu 12 puncte după 6 meciuri. Lider e Napoli, cu 15 puncte. Marea rivală a Interului, AC Milan, este pe 3, cu 13 puncte. În ultima etapă, Inter a învins-o fără drept de apel pe Cremonese, cu 4-1.

 

Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua