Mircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a hotărât cine va apăra poarta naţionalei în meciul România – Austria. România – Austria e în direct duminică, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Potrivit informaţiilor AntenaSport, Mircea Lucescu a decis ca tot Ionuţ Radu să fie în poartă şi în partida cu Austria.
Mircea Lucescu merge tot pe Ionuţ Radu cu Austria
Chiar dacă a susţinut că a fost fault la golul Moldovei, selecţionerul Mircea Lucescu l-a taxat pe Ionuţ Radu după acea fază.
“Şi revenirea lui Radu a fost bună, doar la faza aceea. I-am şi reproşat, văzând că vine adversarul în el, să încerce să dea mingea peste bară. A fost un fault clar, dar a fost un arbitru care nu a apreciat, aşa cum a fost şi un arbitru care nu a apreciat un penalty care a fost în mod clar. Dar victoria este importantă pentru că aduce entuziasm în pregătirea meciului cu Austria”, declara Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru AntenaSport, imediat după România – Moldova 2-1.
Mircea Lucescu mizează tot pe Ionuţ Radu în partida care va decide dacă mai avem vreo şansă la primul loc în grupă şi la calificarea directă la Mondial. Tricolorii au nevoie neapărat de victorie pentru a mai păstra şanse matematice la primul loc în grupa H.
Austria are maximum de puncte după 5 meciuri. România are numai 7 puncte. Bosnia e pe 2, cu 13 puncte după 6 jocuri disputate în preliminarii.
