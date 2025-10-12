Marea surpriză a selecţionerului Mircea Lucescu în echipa de start a României pentru meciul cu Austria! - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a decis să îl titularizeze pe jucătorul lui Pafos, Vlad Dragomir (26 de ani), în meciul crucial cu Austria.

România – Austria e în direct, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Vlad Dragomir, titular în România – Austria

Vlad Dragomir a fost titular şi în amicalul României cu Moldova, câştigat de tricolori cu 2-1.

Selecţionerul Mircea Lucescu a titularizat cu Austria 4 jucători care au evoluat din primul minut şi în meciul cu Moldova: portarul Ionuţ Radu, fundaşul Mihai Popescu şi mijlocaşii Vlad Dragomir şi Ianis Hagi.

Echipa României la meciul cu Austria: Ionuţ Radu – Rațiu, Burcă, Mihai Popescu, Chipciu – Vlad Dragomir, Marius Marin, Ianis Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă

Vlad Dragomir îl scoate din echipă pe jucătorul FCSB-ului, Florin Tănase, care a participat la conferinţa de presă organizată înaintea meciului cu Austria.