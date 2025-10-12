Marea surpriză a selecţionerului Mircea Lucescu în echipa de start a României pentru meciul cu Austria! - Antena Sport

Închide meniul
Marea surpriză a selecţionerului Mircea Lucescu în echipa de start a României pentru meciul cu Austria!

Bogdan Stănescu Publicat: 12 octombrie 2025, 18:44

Mircea Lucescu / Profimedia Images

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a decis să îl titularizeze pe jucătorul lui Pafos, Vlad Dragomir (26 de ani), în meciul crucial cu Austria.

România – Austria e în direct, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Vlad Dragomir, titular în România – Austria

Vlad Dragomir a fost titular şi în amicalul României cu Moldova, câştigat de tricolori cu 2-1.

Selecţionerul Mircea Lucescu a titularizat cu Austria 4 jucători care au evoluat din primul minut şi în meciul cu Moldova: portarul Ionuţ Radu, fundaşul Mihai Popescu şi mijlocaşii Vlad Dragomir şi Ianis Hagi.

  • Echipa României la meciul cu Austria: Ionuţ Radu – Rațiu, Burcă, Mihai Popescu, Chipciu – Vlad Dragomir, Marius Marin, Ianis Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă

Vlad Dragomir îl scoate din echipă pe jucătorul FCSB-ului, Florin Tănase, care a participat la conferinţa de presă organizată înaintea meciului cu Austria.

“Pentru mine a fost un moment special să încep ca titular la națională. Toată lumea este fericită și mândră să vină la echipa națională. După victoria din această seară sunt convins că ne va împinge și vom face un meci bun cu Austria. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun în noi și sper ca suporterii să ne ajute, să fie alături de noi”, declara Vlad Dragomir după amicalul România – Moldova 2-1.

România are neapărat nevoie de victorie pentru a mai spera la calificarea directă la World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în Universul Antena.

După 5 meciuri disputate în preliminariile World Cup 2026, România ocupă locul 3 în grupa H, cu 7 puncte. Lider e Austria, cu 15 puncte după 5 meciuri. Pe locul 2 se află Bosnia, cu 13 puncte după 6 meciuri disputate în grupă.

