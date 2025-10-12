Ianis Hagi, mesaj pentru suporteri înainte de România - Austria: "Este unic! Sperăm să îi facem fericiţi" - Antena Sport

Ianis Hagi va fi căpitan în România – Austria, meciul din preliminariile World Cup 2026, care va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 21:45.
După ce a fost căpitan în meciul amical cu Moldova, în care a şi marcat un gol, Mircea Lucescu a decis să îi ofere banderola jucătorului de la Alanyaspor şi în meciul crucial din preliminariile World Cup 2026.
Mesajul lui Ianis Hagi, înainte de România – Austria
Înaintea partidei de pe Arena Naţională, acolo unde tricolorii vor fi susţinuţi de aproximativ 40.000 de spectatori, Ianis Hagi a vorbit despre ritualurile sale dinaintea meciurilor şi a avut un mesaj şi pentru fani:
“Ne dorim să câştigăm, aşa cum am spus acum câteva zile.
(n.r care este ritualul când păşeşti pe gazon înaintea unui meci?) Să văd terenul, să îl simt. Nu stau mult pe teren, după îmi pregătesc corpul, să fiu 100% înaintea meciului. Pentru mine e important să ies pe gazon înainte de meci, să ştiu cu ce ghete joc, ca să nu aluneci în timpul unui meci.
(n.r. ce ritualuri ai înainte de meci?) Diferă, depinde de ce simt în ziua respectivă, nu am un ritual.
(n.r. la ce să ne aşteptăm de la meciul cu Austria?) Să luptăm până în ultimul minut şi să credem în calificare. Cred că asta e cel mai important, să avem suporterii alături de noi şi să credem până în ultimul minut şi să ieşim cu capul sus când se termină meciul.
Este unic să îi avem alături de noi şi în momentele bune, şi în momentele mai puţin bune. Sperăm ca şi în seara aceasta să îi facem fericiţi”, a declarat Ianis Hagi, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Înaintea acestui meci, România a coborât pe locul 4, după succesul din această după-amiază înregistrat de Cipru, în meciul disputat în San Marino, scor 4-0. Tricolorii au şansa de a reveni pe locul 3, în cazul unei victorii în faţa Austriei.
Mai mult, o victorie în faţa echipei lui Ralf Rangnick ne face în continuare să sperăm chiar şi la o clasare pe primul loc al grupei, din punct de vedere matematic.
Clasamentul grupei României, înaintea meciului cu Austria:
- 1. Austria 15p (+17, 5 meciuri)
- 2. Bosnia 13p (+8, 6 meciuri)
- 3. Cipru 8p (+2, 7 meciuri)
- 4. România 7p (+4, 5 meciuri)
- 5. San Marino 0p (-31, 7 meciuri)
