Ianis Hagi, mesaj pentru suporteri înainte de România - Austria: "Este unic! Sperăm să îi facem fericiţi" - Antena Sport

Ianis Hagi va fi căpitan în România – Austria, meciul din preliminariile World Cup 2026, care va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 21:45.

După ce a fost căpitan în meciul amical cu Moldova, în care a şi marcat un gol, Mircea Lucescu a decis să îi ofere banderola jucătorului de la Alanyaspor şi în meciul crucial din preliminariile World Cup 2026.

Mesajul lui Ianis Hagi, înainte de România – Austria

Înaintea partidei de pe Arena Naţională, acolo unde tricolorii vor fi susţinuţi de aproximativ 40.000 de spectatori, Ianis Hagi a vorbit despre ritualurile sale dinaintea meciurilor şi a avut un mesaj şi pentru fani:

“Ne dorim să câştigăm, aşa cum am spus acum câteva zile.

(n.r care este ritualul când păşeşti pe gazon înaintea unui meci?) Să văd terenul, să îl simt. Nu stau mult pe teren, după îmi pregătesc corpul, să fiu 100% înaintea meciului. Pentru mine e important să ies pe gazon înainte de meci, să ştiu cu ce ghete joc, ca să nu aluneci în timpul unui meci.