Mircea Lucescu a explicat motivele din spatele titularizării lui Vlad Dragomir, în România - Austria - Antena Sport

Mircea Lucescu este pregătit pentru meciul dintre România şi Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida de pe Arena Naţională va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Aşa cum a declarat şi cu o zi înainte, la conferinţa de presă, Mircea Lucescu este încrezător în şansele tricolorilor şi aşteaptă ca jucătorii săi să facă un joc inteligent în faţa echipei pregătite de Ralf Rangnick.

Mircea Lucescu, despre titularizarea lui Vlad Dragomir, în România – Austria: “Merită din plin”

Tricolorii au în continuare şanse matematice pentru a încheia grupa pe primul loc, dar principala miză este ocuparea locului secund, lucru care ne-ar avantaja în perspectiva barajului de calificare la World Cup 2026.

Mircea Lucescu a decis să îi ofere lui Ianis Hagi banderola de căpitan şi la acest meci, la fel cum s-a întâmplat şi la meciul amical cu Moldova, când decarul a şi marcat.

“Il Luce” a făcut mai multe schimbări importante faţă de meciul cu Moldova, iar o surpriză este reprezentată de titularizarea lui Vlad Dragomir, jucător care evoluează în UEFA Champions League sezonul acesta, alături de ciprioţii de la Pafos: