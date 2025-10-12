Mircea Lucescu a explicat motivele din spatele titularizării lui Vlad Dragomir, în România - Austria - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu a explicat motivele din spatele titularizării lui Vlad Dragomir, în România - Austria

Mircea Lucescu a explicat motivele din spatele titularizării lui Vlad Dragomir, în România – Austria
Mircea Lucescu a explicat motivele din spatele titularizării lui Vlad Dragomir, în România – Austria

Publicat: 12 octombrie 2025, 20:39

Mircea Lucescu, înaintea meciului România - Austria / Antena Sport

Mircea Lucescu este pregătit pentru meciul dintre România şi Austria, din preliminariile World Cup 2026. Partida de pe Arena Naţională va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Aşa cum a declarat şi cu o zi înainte, la conferinţa de presă, Mircea Lucescu este încrezător în şansele tricolorilor şi aşteaptă ca jucătorii săi să facă un joc inteligent în faţa echipei pregătite de Ralf Rangnick.

Mircea Lucescu, despre titularizarea lui Vlad Dragomir, în România – Austria: “Merită din plin”

Tricolorii au în continuare şanse matematice pentru a încheia grupa pe primul loc, dar principala miză este ocuparea locului secund, lucru care ne-ar avantaja în perspectiva barajului de calificare la World Cup 2026.

Mircea Lucescu a decis să îi ofere lui Ianis Hagi banderola de căpitan şi la acest meci, la fel cum s-a întâmplat şi la meciul amical cu Moldova, când decarul a şi marcat.

“Il Luce” a făcut mai multe schimbări importante faţă de meciul cu Moldova, iar o surpriză este reprezentată de titularizarea lui Vlad Dragomir, jucător care evoluează în UEFA Champions League sezonul acesta, alături de ciprioţii de la Pafos:

“(Putem câştiga?) De ce nu? E o echipă puternică, cu moral extraordinar, cu punctele pe care le-au acumulat, cu ajutorul pe care l-au primit şi cu noi, şi cu Bosnia. Din experienţa mea de atâţia ani, ştiu spre ce se îndreaptă interesele unora sau altora. Dar până la urmă intrăm în teren şi noi şi ei, să jucăm de aşa manieră încât să ieşim cu convingerea că am făcut absolut tot pentru a câştiga şi pentru a da o satisfacţie suporterilor care cred că vor veni în număr mare şi care vor foarte mult să câştigăm acest meci. Vom vedea, ştim exact cum joacă ei, care sunt jucătorii determinanţi, stilul lor de joc.

Au foarte mare avantaj mai ales la fazele fixe, out-urile, până în minutul 17 cu noi au avut opt out-uri bătute în careul nostru. Sunt jucători de 1,92-1,93, noi nu avem aşa ceva. Va trebui cu inteligenţă să reuşim să-i blocăm, să desfăşurăm atacul. Tehnica pasei ne rămâne, e în ADN-ul nostru.

Dragomir merită din plin, e singurul nostru jucător de Champions League. E jucător care joacă constant la echipa lui, cu un randament foarte bun. Are un ritm de participare. S-au calificat din trei etape consecutive în Champions League. La meciul cu Moldova, a fost jucătorul cu cele mai puţine greşeli, din 37 de mingi, a greşit doar una. Din 12 faulturi făcute de noi, el a făcut cinci tactice, a oprit adversarul, aduce o agresivitate în joc de care avem atâta nevoie.

Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
Era normal, mai ales că Răzvan Marin degeaba spune că s-a antrenat…joi şi vineri nu s-a antrenat. Are o durere care poate să revină în orice moment. Îşi dorea foarte mult să joace, dar sunt obligat să analizez foarte bine situaţia, nu văd de ce Dragomir nu ar face un meci foarte bun”, a declarat Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Clasamentul grupei României, înaintea meciului cu Austria:

  • 1. Austria 15p (+17, 5 meciuri)
  • 2. Bosnia 13p (+8, 6 meciuri)
  • 3. Cipru 8p (+2, 7 meciuri)
  • 4. România 7p (+4, 5 meciuri)
  • 5. San Marino 0p (-31, 7 meciuri)
