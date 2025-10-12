Moment controversat în România - Austria! Valentin Mihăilă a cerut penalty, dar a primit doar "galben" - Antena Sport

A fost un moment controversat în România – Austria, duelul din preliminariile World Cup 2026, care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Valentin Mihăilă a cerut penalty la faza petrecută în careu în minutul 67.

Concret, mijlocaşul de la Rizespor a pătruns în careu, însă a fost împins de Stefan Posch şi s-a prăbuşit pe teren.

Davide Massa, arbitrul partidei, i-a făcut semn lui Valentin Mihăilă să se ridice. Acesta i-a arătat mijlocaşului naţionalei şi cartonaşul galben, el protestând vehement după ce a văzut că “tricolorii” nu primesc penalty.

În prima repriză, tot Valentin Mihăilă a fost cel mai periculos jucător al naţionalei. El a fost aproape să marcheze un gol superb, din “foarfecă”, în minutul 7.

Ulterior, în repriza secundă, Valentin Mihăilă a lovit bara laterală a porţii apărate de Schlager. Mijlocaşul a trimis balonul puternic, din afara careului, în minutul 60.