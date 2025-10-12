Pierdere uriaşă pentru România în meciul cu Austria. Andrei Burcă va fi suspendat cu Bosnia - Antena Sport

România a suferit o pierdere uriaşă, după meciul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Andrei Burcă a primit un cartonaş galben în minutul 53, astfel că va fi suspendat pentru următorul duel.

Bosnia va fi următoarea adversară a “tricolorilor” în preliminarii. Partida va fi una extrem de importantă în vederea clasării pe locul secund în grupă, loc care ne-ar oferi un avantaj la baraj.

Pierdere uriaşă pentru România, după meciul cu Austria

Andrei Burcă a fost titular în defensiva naţionalei, la meciul cu Austria. El a făcut echipă cu Mihai Popescu în centrul apărării “tricolorilor”.

Fundaşul de 32 de ani care evoluează la Yunnan Yukun a văzut cartonaşul galben în minutul 53, după ce a oprit un atac al austriecilor. Burcă l-a ţinut de tricou pe Michael Gregoritsch, atacantul care evoluează la Brondby.

România va înfrunta Bosnia în deplasare pe 15 noiembrie, de la 21:45. În ultimul meci din preliminarii, care se va disputa trei zile mai târziu, “tricolorii” vor întâlni San Marino, pe teren propriu.