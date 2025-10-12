Pierdere uriaşă pentru România în meciul cu Austria. Andrei Burcă va fi suspendat cu Bosnia - Antena Sport

România a suferit o pierdere uriaşă, după meciul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Andrei Burcă a primit un cartonaş galben în minutul 53, astfel că va fi suspendat pentru următorul duel.
Bosnia va fi următoarea adversară a “tricolorilor” în preliminarii. Partida va fi una extrem de importantă în vederea clasării pe locul secund în grupă, loc care ne-ar oferi un avantaj la baraj.
Pierdere uriaşă pentru România, după meciul cu Austria
Andrei Burcă a fost titular în defensiva naţionalei, la meciul cu Austria. El a făcut echipă cu Mihai Popescu în centrul apărării “tricolorilor”.
Fundaşul de 32 de ani care evoluează la Yunnan Yukun a văzut cartonaşul galben în minutul 53, după ce a oprit un atac al austriecilor. Burcă l-a ţinut de tricou pe Michael Gregoritsch, atacantul care evoluează la Brondby.
România va înfrunta Bosnia în deplasare pe 15 noiembrie, de la 21:45. În ultimul meci din preliminarii, care se va disputa trei zile mai târziu, “tricolorii” vor întâlni San Marino, pe teren propriu.
Echipele de start la România – Austria:
România: Radu – Rațiu, Burcă, Popescu, Chipciu – Dragomir, M Marin, Ianis Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă
Selecţioner: Mircea Lucescu
Austria: Schlager – Posch, Seiwald, Alaba, Sabitzer, Gregoritsch, Lienhart, Mwene, Schmid, Baumgartner, Laimer
Selecţioner: Ralf Rangnick
Cum arată clasamentul în grupa H înainte de România – Austria
1. Austria – 15 puncte (5 meciuri)
2. Bosnia – 13 puncte (6 meciuri)
3. România – 7 puncte (5 meciuri)
4. Cipru – 6 puncte (6 meciuri)
5. San Marino – 0 puncte (6 meciuri)
Rezultatele înregistrate până acum în grupa H de calificare la World Cup 2026:
21 martie 2025
Cipru – San Marino 2-0
ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1
24 martie 2025
Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
San Marino – ROMÂNIA 1-5
7 iunie 2025
Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
Austria – ROMÂNIA 2-1
10 iunie 2025
ROMÂNIA – Cipru 2-0
San Marino – Austria 0-4
6 septembrie 2025
San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
Austria – Cipru 1-0
9 septembrie 2025
Cipru – ROMÂNIA 2-2
Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2
