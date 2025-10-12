Pierdere uriaşă pentru România în meciul cu Austria. Andrei Burcă va fi suspendat cu Bosnia - Antena Sport

Închide meniul
Pierdere uriaşă pentru România în meciul cu Austria. Andrei Burcă va fi suspendat cu Bosnia

Publicat: 12 octombrie 2025, 23:06

Pierdere uriaşă pentru România în meciul cu Austria. Andrei Burcă va fi suspendat cu Bosnia

Andrei Burcă, la naţională/ Profimedia

România a suferit o pierdere uriaşă, după meciul cu Austria, din preliminariile World Cup 2026. Andrei Burcă a primit un cartonaş galben în minutul 53, astfel că va fi suspendat pentru următorul duel.

Bosnia va fi următoarea adversară a “tricolorilor” în preliminarii. Partida va fi una extrem de importantă în vederea clasării pe locul secund în grupă, loc care ne-ar oferi un avantaj la baraj.

Pierdere uriaşă pentru România, după meciul cu Austria

Andrei Burcă a fost titular în defensiva naţionalei, la meciul cu Austria. El a făcut echipă cu Mihai Popescu în centrul apărării “tricolorilor”.

Fundaşul de 32 de ani care evoluează la Yunnan Yukun a văzut cartonaşul galben în minutul 53, după ce a oprit un atac al austriecilor. Burcă l-a ţinut de tricou pe Michael Gregoritsch, atacantul care evoluează la Brondby.

România va înfrunta Bosnia în deplasare pe 15 noiembrie, de la 21:45. În ultimul meci din preliminarii, care se va disputa trei zile mai târziu, “tricolorii” vor întâlni San Marino, pe teren propriu.

Echipele de start la România – Austria:

România: Radu – Rațiu, Burcă, Popescu, Chipciu – Dragomir, M Marin, Ianis Hagi – Man, Bîrligea, Mihăilă

Selecţioner: Mircea Lucescu

Austria: Schlager – Posch, Seiwald, Alaba, Sabitzer, Gregoritsch, Lienhart, Mwene, Schmid, Baumgartner, Laimer

Selecţioner: Ralf Rangnick

Cum arată clasamentul în grupa H înainte de România – Austria

1. Austria – 15 puncte (5 meciuri)

2. Bosnia – 13 puncte (6 meciuri)

3. România – 7 puncte (5 meciuri)

4. Cipru – 6 puncte (6 meciuri)

5. San Marino – 0 puncte (6 meciuri)

Rezultatele înregistrate până acum în grupa H de calificare la World Cup 2026:

21 martie 2025

Cipru – San Marino 2-0
ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie 2025

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie 2025

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
Austria – ROMÂNIA 2-1

10 iunie 2025

ROMÂNIA – Cipru 2-0
San Marino – Austria 0-4

6 septembrie 2025

San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
Austria – Cipru 1-0

9 septembrie 2025

Cipru – ROMÂNIA 2-2
Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2

