România - Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Lotul ales de Mircea Lucescu. 6 jucători sunt OUT - Antena Sport

Update: Misiune şi mai grea pentru România în faţa Austriei! Anunţul făcut înaintea meciului. Detalii AICI.

Update: Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a spus la conferința de presă de dinainte de partida contra României că nu se identifică cu Mircea Lucescu dintr-un anumit punct de vedere. Detalii AICI.

Update: “Ah, nu sunt frați?”. Moment de confuzie al unui jucător austriac înainte de duelul cu România. Detalii AICI.

Update: Ralf Rangnick a fost întrebat dacă e România suficient de puternică încât să meargă la Mondial. Detalii AICI.

Update: Cine intră în poartă cu Austria? Ilie Dumitrescu: “Nu cred că sunt probleme”. Detalii AICI.

Update: Ciprian Marica cere explicaţii despre situaţia lui Răzvan Marin. Detalii AICI.

Update: Ilie Dumitrescu a prezis atacul pe care îl va folosi Mircea Lucescu duminică. Detalii AICI.

Update: FRF a dezvăluit cine o să cânte imnul “Deșteaptă-te, române” înainte de meciul României contra Austriei, de la ora 21:45. Este vorba de tenorul Teodor Ilincăi. Detalii AICI.

Update: Elias Charalambous, antrenorul FCSB-ului, a ținut să transmită un mesaj pentru naționala României înainte de meciul cu Austria. Detalii AICI.

Știrea inițială

Adversara României, Austria, e lider în grupa H a preliminariilor World Cup 2026. Naţionala lui Ralf Rangnick a câştigat toate cele 5 partide disputate în grupa H, învingându-le şi pe principalele contracandidate la primul loc, Bosnia şi România.

România a avut mai multe sincope în campania de până acum de calificare la Campionatul Mondial. A început cu o înfrângere acasă, cu Bosnia, scor 0-1, apoi a învins în deplasare San Marino, cu 5-1. A urmat înfrângerea din Austria, când trupa lui Ralf Rangnick s-a impus cu 2-1. Golul tricolorilor a fost marcat în prelungiri de Florin Tănase. După înfrângerea cu Austria am reuşit să batem Cipru acasă, cu 2-0, dar în deplasarea din Cipru am făcut doar 2-2, după ce am condus cu 2-0.

Selecţionerul Mircea Lucescu a mărturisit că a vrut atunci să demisioneze, dar în urma unei discuţii cu conducerea FRF a decis să rămână în continuare pe banca naţionalei. “Il Luce” a declarat că ar putea demisiona şi după meciul cu Austria, în funcţie de rezultatul partidei.

“Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta… azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat. Cu Cipru nu am făcut asta și ne-am întors cu 2-2. Dacă câștigam acolo, rămâneam în competiție.

Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România – Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul”, a declarat Mircea Lucescu la conferinţa de presă de după amicalul România – Moldova 2-1.

Mircea Lucescu cere inteligenţă de la tricolori înaintea duelului cu liderul grupei

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat înaintea meciului “de foc” cu Austria că aşteaptă inteligenţă de la jucătorii naţionalei.

“Sper să avem o echipă care o să joace cu multă inteligenţă. Nu e vorba de montat, e vorba de minte, de inteligenţă. E vorba de cunoaşterea a ceea ce trebuie să facă în teren. Întâlnim o echipă care a bătut Olanda, Franţa, au pierdut întâmplător cu Turcia. E o echipă agresivă, cum a fost şi Cipru.

Nu e în spiritul nostru, nu e stilul nostru, dar cu inteligenţă putem ajunge la asta”, a spus Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Florin Tănase mizează pe ambiţia tricolorilor şi pe dorinţa lor de revanşă, după înfrângerea din Austria. Tănase a înscris atunci şi speră să o facă şi la meciul de duminică, de pe Arena Naţională.

“(n.r: Care e atuul României?) Dăruirea, vrem să ne luăm revanşa. Avem calitate, putem să facem un joc combinativ, ofensiv”, a declarat Florin Tănase în exclusivitate pentru AntenaSport.

Cum arată clasamentul în grupa H înainte de România – Austria

1. Austria – 15 puncte (5 meciuri)

2. Bosnia – 13 puncte (6 meciuri)

3. România – 7 puncte (5 meciuri)

4. Cipru – 6 puncte (6 meciuri)

5. San Marino – 0 puncte (6 meciuri)

Programul din grupa României de calificare la Campionatul Mondial din 2026

9 octombrie 2025

ROMÂNIA – Moldova 2-1, amical

Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0

12 octombrie 2025

San Marino – Cipru, ora 16:00

ROMÂNIA – Austria, ora 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY

15 noiembrie 2025

Cipru – Austria, ora 19:00

Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA, ora 21:45

18 noiembrie 2025

Austria – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45

ROMÂNIA – San Marino, ora 21:45

Rezultatele înregistrate până acum în grupa H de calificare la World Cup 2026:

21 martie 2025

Cipru – San Marino 2-0

ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

24 martie 2025

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1

San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie 2025

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0

Austria – ROMÂNIA 2-1

10 iunie 2025

ROMÂNIA – Cipru 2-0

San Marino – Austria 0-4

6 septembrie 2025

San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0

9 septembrie 2025

Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2