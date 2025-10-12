România - Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Lotul ales de Mircea Lucescu. 6 jucători sunt OUT - Antena Sport

Meciul România – Austria e în direct duminică, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida va fi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Update: Mircea Lucescu a anunțat lotul pe care se va baza la meciul cu Austria. Selecționerul merge pe mâna a 23 de jucători, excluzând șase pentru partida de pe Arena Națională. Absenții din lot sunt Cristi Manea, Bogdan Racovițan, Raul Opruț, Cătălin Cîrjan, Alexandru Dobre și David Miculescu.
Cei 23 de jucători aleși de Lucescu pentru meciul cu Austria:
PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese)
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun), Virgil GHIȚĂ (Hannover), Mihai POPESCU (FCSB), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt)
MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena), Vlad DRAGOMIR (Pafos), Adrian ȘUT (FCSB), Dennis MAN (PSV), Olimpiu MORUȚAN (Aris Salonic), Ianis HAGI (Alanyaspor), Florin TĂNASE (FCSB), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Valentin MIHĂILĂ (Rizespor)
ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj), Daniel BÎRLIGEA (FCSB)
Știrea inițială
Adversara României, Austria, e lider în grupa H a preliminariilor World Cup 2026. Naţionala lui Ralf Rangnick a câştigat toate cele 5 partide disputate în grupa H, învingându-le şi pe principalele contracandidate la primul loc, Bosnia şi România.
România a avut mai multe sincope în campania de până acum de calificare la Campionatul Mondial. A început cu o înfrângere acasă, cu Bosnia, scor 0-1, apoi a învins în deplasare San Marino, cu 5-1. A urmat înfrângerea din Austria, când trupa lui Ralf Rangnick s-a impus cu 2-1. Golul tricolorilor a fost marcat în prelungiri de Florin Tănase. După înfrângerea cu Austria am reuşit să batem Cipru acasă, cu 2-0, dar în deplasarea din Cipru am făcut doar 2-2, după ce am condus cu 2-0.
Selecţionerul Mircea Lucescu a mărturisit că a vrut atunci să demisioneze, dar în urma unei discuţii cu conducerea FRF a decis să rămână în continuare pe banca naţionalei. “Il Luce” a declarat că ar putea demisiona şi după meciul cu Austria, în funcţie de rezultatul partidei.
“Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta… azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat. Cu Cipru nu am făcut asta și ne-am întors cu 2-2. Dacă câștigam acolo, rămâneam în competiție.
Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România – Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul”, a declarat Mircea Lucescu la conferinţa de presă de după amicalul România – Moldova 2-1.
Mircea Lucescu cere inteligenţă de la tricolori înaintea duelului cu liderul grupei
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat înaintea meciului “de foc” cu Austria că aşteaptă inteligenţă de la jucătorii naţionalei.
“Sper să avem o echipă care o să joace cu multă inteligenţă. Nu e vorba de montat, e vorba de minte, de inteligenţă. E vorba de cunoaşterea a ceea ce trebuie să facă în teren. Întâlnim o echipă care a bătut Olanda, Franţa, au pierdut întâmplător cu Turcia. E o echipă agresivă, cum a fost şi Cipru.
Nu e în spiritul nostru, nu e stilul nostru, dar cu inteligenţă putem ajunge la asta”, a spus Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport.
Florin Tănase mizează pe ambiţia tricolorilor şi pe dorinţa lor de revanşă, după înfrângerea din Austria. Tănase a înscris atunci şi speră să o facă şi la meciul de duminică, de pe Arena Naţională.
“(n.r: Care e atuul României?) Dăruirea, vrem să ne luăm revanşa. Avem calitate, putem să facem un joc combinativ, ofensiv”, a declarat Florin Tănase în exclusivitate pentru AntenaSport.
Cum arată clasamentul în grupa H înainte de România – Austria
1. Austria – 15 puncte (5 meciuri)
2. Bosnia – 13 puncte (6 meciuri)
3. România – 7 puncte (5 meciuri)
4. Cipru – 6 puncte (6 meciuri)
5. San Marino – 0 puncte (6 meciuri)
Programul din grupa României de calificare la Campionatul Mondial din 2026
9 octombrie 2025
ROMÂNIA – Moldova 2-1, amical
Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
Austria – San Marino 10-0
12 octombrie 2025
San Marino – Cipru, ora 16:00
ROMÂNIA – Austria, ora 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY
15 noiembrie 2025
Cipru – Austria, ora 19:00
Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA, ora 21:45
18 noiembrie 2025
Austria – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45
ROMÂNIA – San Marino, ora 21:45
Rezultatele înregistrate până acum în grupa H de calificare la World Cup 2026:
21 martie 2025
Cipru – San Marino 2-0
ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1
24 martie 2025
Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
San Marino – ROMÂNIA 1-5
7 iunie 2025
Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
Austria – ROMÂNIA 2-1
10 iunie 2025
ROMÂNIA – Cipru 2-0
San Marino – Austria 0-4
6 septembrie 2025
San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
Austria – Cipru 1-0
9 septembrie 2025
Cipru – ROMÂNIA 2-2
Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2
