Gică Popescu, laude la adresa lui Gheorghe Hagi, la revenirea pe banca României: „Văd echipa cu personalitate”

La revenirea lui Gică Hagi pe bancă, echipa națională de fotbal a României a remizat la Tbilisi contra selecționatei Georgiei, scor 1-1, la capătul unui joc animate, cu multe ocazii de ambele părți.
Gică Popescu a analizat meciul de debut al „Regelui” și a scos în evidență aspecte pozitive pe care tehnicianul le-a pus în aplicare de la primul său joc.
Gică Popescu, încântat de schimbările văzute în jocul naționalei
Louis Munteanu a fost decisiv în remiza naționalei României din Georgia, acesta punctând superb, la câteva minute după o gafă uriașă făcută de Marian Aioani.
Gică Popescu a vorbit despre schimbările făcute de Gică Hagi în jocul echipei naționale și a scos în evidență ce a remarcat față de perioada în care selecționer era Mircea Lucescu.
„Cred că a fost un meci foarte bun al echipei naționale, nu mă refer la joc sau ocazii, ci mi-a plăcut mult abordarea pe care am avut-o. Dacă spuneam în trecut că ar trebui să fim mai curajoși, lucrul acesta l-am făcut în seara asta. Toate ocaziile pe care le-am avut, au venit pe aceste poziționări ofensive.
Execuția foarte bună a lui Louis Munteanu. În sfârșit îmi place că văd echipa național cu personalitate, cu presiunea în partea adversă și au venit și ocaziile în urma acestor poziționări ofensive”.
„Gică poate veni cu schimbarea de atitudine”
„Lipsa de presiune și-a spus cuvântul, Georgia nu a venit peste noi, a încercat să joace pe contraatac având jucători rapizi în ofensivă. Am arătat diferit, am fost mai curajoși, am mers peste adversar. Acest bloc funcțional pe care l-am văzut azi, înainte era în jumătatea noastră de teren.
Nu ar trebui să avem atât de mari așteptări, Gică are nevoie de timp, dar eu cred că este o față pozitivă. Gică poate veni cu schimbarea de atitudine, își pierduse băieții noștri încrederea, vorbeam mereu cu Gică. Nu erau rezultate care îți dădeau posibilitatea să îi lauzi.
Gică asta a zis că va încerca, să le redea încrederea, în jumătatea adversară de teren, nu a făcut acea modificare în 4-3-3 la care ține foarte mult și a păstrat același sistem de joc pentru a nu face schimbări bruște. Ai nevoie de timp pentru ca jucătorii să-și însușească o nouă abordare. Jucătorii crescuți de Gică știu ce dorește de la ei”, a declarat Gică Popescu la Antena 1.
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