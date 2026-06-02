Gică Popescu, laude la adresa lui Gheorghe Hagi, la revenirea pe banca României: „Văd echipa cu personalitate”

La revenirea lui Gică Hagi pe bancă, echipa națională de fotbal a României a remizat la Tbilisi contra selecționatei Georgiei, scor 1-1, la capătul unui joc animate, cu multe ocazii de ambele părți.

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Gică Popescu a analizat meciul de debut al „Regelui” și a scos în evidență aspecte pozitive pe care tehnicianul le-a pus în aplicare de la primul său joc.

Gică Popescu, încântat de schimbările văzute în jocul naționalei

Louis Munteanu a fost decisiv în remiza naționalei României din Georgia, acesta punctând superb, la câteva minute după o gafă uriașă făcută de Marian Aioani.

Gică Popescu a vorbit despre schimbările făcute de Gică Hagi în jocul echipei naționale și a scos în evidență ce a remarcat față de perioada în care selecționer era Mircea Lucescu.

„Cred că a fost un meci foarte bun al echipei naționale, nu mă refer la joc sau ocazii, ci mi-a plăcut mult abordarea pe care am avut-o. Dacă spuneam în trecut că ar trebui să fim mai curajoși, lucrul acesta l-am făcut în seara asta. Toate ocaziile pe care le-am avut, au venit pe aceste poziționări ofensive.