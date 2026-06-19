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„Eu cred cu tărie!” Florin Prunea vede România la Campionatul Mondial din 2030! Laude pentru Gică Hagi

Alex Ioniță Publicat: 19 iunie 2026, 16:22

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Eu cred cu tărie!” Florin Prunea vede România la Campionatul Mondial din 2030! Laude pentru Gică Hagi

Florin Prunea, în timpul unui podcast / FOTO: Un Podcast

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Florin Prunea a declarat că România se va califica la Campionatul Mondial din 2030, sub comanda lui Gică Hagi! Fostul portar are încredere în „Rege”.

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Hagi a preluat echipa națională a României după mandatul regretatului Mircea Lucescu. În primele două partide sub comanda „Regelui”, tricolorii au înregistrat un egal cu Georgia, 1-1 și o victorie cu Țara Galilor, scor 2-1.

Florin Prunea crede că Hagi va duce România la Campionatul Mondial din 2030

Florin Prunea susține că noul selecționer a schimbat deja anumite lucruri în bine, la prima reprezentativă. Fostul portar a spus și că este sigur de prezența României la Campionatul Mondial din 2030.

“După venirea lui Gică, eu cred cu tărie.. sunt convins că vom merge la Mondial (n.r. în 2030). Am un sentiment că va schimba ceva. Parcă văd altceva în vestiarul echipei naţionale, sincer!”, a spus Florin Prunea, la Un Podcast.

România a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, care se vede exclusiv în Universul Antena, după înfrângerea cu Turcia, scor 0-1, din barajul de calificare la turneul final.

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Ultima prezență a României la un Campionat Mondial datează din anul 1998. Atunci, tricolorii au câștigat Grupa G, cu 7 puncte. Din aceasta au mai făcut parte Anglia, Columbia și Tunisia.

Drumul României la turneul final jucat în Franța s-a oprit în faza optimilor. Selecționata noastră a fost eliminată de Croația, scor 0-1.

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