Gică Popescu, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei! - Antena Sport

Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a fost întrebat, după victoria constănţenilor, cu 1-0, cu Petrolul despre posibila venire a lui Gică Hagi (60 de ani) pe banca naţionalei României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Popescu a catalogat discuţiile despre înlocuirea lui Mircea Lucescu (80 de ani) cu Hagi drept “o lipsă de respect” în condiţiile în care “Il Luce” e încă selecţioner.

Răspunsul lui Gică Popescu atunci când a fost întrebat despre o posibilă preluare a naţionalei de către Gică Hagi

“(n.r: Se vorbeşte de domnul Hagi ca viitorul selecţioner al României. Ce ştiţi?) Eu cred că ar fi o lipsă de respect să vorbim de un alt selecţioner atât timp cât îl avem pe Mircea Lucescu acolo.

(n.r: După Mondial) După ce vom merge la Mondial? Doamne ajută, să fie aşa”, a declarat Gică Popescu.

În ultima vreme s-a tot discutat despre o posibilă venire a lui Hagi pe banca României, în locul lui Mircea Lucescu, după barajul cu Turcia sau chiar înainte de baraj. România va întâlni Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00. Semifinala barajului se va disputa pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea din acest meci va întâlni câştigătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo pentru un loc la Mondial.