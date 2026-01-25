Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gică Popescu, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei! - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Gică Popescu, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei!
Video

Gică Popescu, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei!

Bogdan Stănescu Publicat: 25 ianuarie 2026, 18:51

Comentarii

Gică Popescu susţine declaraţii după victoria Farului cu Petrolul / AntenaSport

Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a fost întrebat, după victoria constănţenilor, cu 1-0, cu Petrolul despre posibila venire a lui Gică Hagi (60 de ani) pe banca naţionalei României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Popescu a catalogat discuţiile despre înlocuirea lui Mircea Lucescu (80 de ani) cu Hagi drept “o lipsă de respect” în condiţiile în care “Il Luce” e încă selecţioner.

Răspunsul lui Gică Popescu atunci când a fost întrebat despre o posibilă preluare a naţionalei de către Gică Hagi

“(n.r: Se vorbeşte de domnul Hagi ca viitorul selecţioner al României. Ce ştiţi?) Eu cred că ar fi o lipsă de respect să vorbim de un alt selecţioner atât timp cât îl avem pe Mircea Lucescu acolo.

(n.r: După Mondial) După ce vom merge la Mondial? Doamne ajută, să fie aşa”, a declarat Gică Popescu.

În ultima vreme s-a tot discutat despre o posibilă venire a lui Hagi pe banca României, în locul lui Mircea Lucescu, după barajul cu Turcia sau chiar înainte de baraj. România va întâlni Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00. Semifinala barajului se va disputa pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea din acest meci va întâlni câştigătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo pentru un loc la Mondial.

Reclamă
Reclamă

Turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.

Mircea Lucescu e internat în spital, selecţionerul confruntându-se cu probleme de sănătate. “Il Luce” a avut şi anterior probleme medicale. El nu a putut urmări echipele din România în Turcia, în Antalya, în timp ce acestea au susţinut cantonamentul de iarnă.

Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din MinneapolisCine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Observator
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot”
Fanatik.ro
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot”
18:40
Gloria Bistriţa – Gyor 22-27. Româncele, învinse în Liga Campionilor după ce au condus la pauză
18:32
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru derby-ul cu CFR Cluj
18:22
“O gură de oxigen” Reacţia lui Gică Popescu după victoria Farului la Ploieşti! Ce a spus de transferuri
18:17
FCSB – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci crucial pentru play-off. Echipele de start
18:09
Genoa, victorie mare! Trupa lui Dan Şucu a revenit după ce era condusă cu 2-0 de Bologna
18:06
VIDEOMihăilă a marcat, Ianis Hagi a dat assist în Rizespor-Alanyaspor 1-1! Notele românilor după ce au fost decisivi
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 5 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul 6 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez!
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia