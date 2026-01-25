Gică Popescu, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei! - Antena Sport

Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a fost întrebat, după victoria constănţenilor, cu 1-0, cu Petrolul despre posibila venire a lui Gică Hagi (60 de ani) pe banca naţionalei României.
Popescu a catalogat discuţiile despre înlocuirea lui Mircea Lucescu (80 de ani) cu Hagi drept “o lipsă de respect” în condiţiile în care “Il Luce” e încă selecţioner.
Răspunsul lui Gică Popescu atunci când a fost întrebat despre o posibilă preluare a naţionalei de către Gică Hagi
“(n.r: Se vorbeşte de domnul Hagi ca viitorul selecţioner al României. Ce ştiţi?) Eu cred că ar fi o lipsă de respect să vorbim de un alt selecţioner atât timp cât îl avem pe Mircea Lucescu acolo.
(n.r: După Mondial) După ce vom merge la Mondial? Doamne ajută, să fie aşa”, a declarat Gică Popescu.
În ultima vreme s-a tot discutat despre o posibilă venire a lui Hagi pe banca României, în locul lui Mircea Lucescu, după barajul cu Turcia sau chiar înainte de baraj. România va întâlni Turcia pe 26 martie, de la ora 19:00. Semifinala barajului se va disputa pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea din acest meci va întâlni câştigătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo pentru un loc la Mondial.
Turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena.
Mircea Lucescu e internat în spital, selecţionerul confruntându-se cu probleme de sănătate. “Il Luce” a avut şi anterior probleme medicale. El nu a putut urmări echipele din România în Turcia, în Antalya, în timp ce acestea au susţinut cantonamentul de iarnă.
- Bogdan Stelea, atac la FRF după ce Ilie Dumitrescu a semnat: “Nu au făcut nimic din ce au promis”
- Mircea Lucescu, din nou internat în spital: „Sper să mă refac repede”. Cu ce probleme se confruntă selecționerul
- România a coborât în clasamentul FIFA! Locul ocupat înaintea semifinalei barajului cu Turcia
- “Avem şanse mari” Ionel Dănciulescu, optimist înaintea barajului României cu Turcia! Ce a spus de Mircea Lucescu
- Edi Iordănescu deschide un război cu Mircea Lucescu. Atacuri pe subiectul Stanciu şi Răzvan Marin: “Au obținut o calificare”