Gică Popescu a dat cărţile pe faţă: "Le-a venit mintea la cap" - Antena Sport

Gică Popescu a vorbit direct despre relaţiile care sunt mai nou între cei din conducerea FRF şi fotbaliştii din Generaţia de Aur. Dacă în trecut, exista o răceală între cele două părţi, lucrurile s-au schimbat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Dumitrescu a fost implicat în anumite proiecte ale FRF, legat de sprijinirea tinerilor fotbalişti, în timp ce Gică Hagi are şanse uriaşe să revină pe banca naţionalei României, după Mircea Lucescu.

Gică Popescu: “Și-au dat seama că fără Generația de Aur nu se poate. Le-a venit mintea la cap”

”Și-au dat seama că fără Generația de Aur nu se poate. Le-a venit mintea la cap. Și-au dat seama că în generația noastră sunt foști mari jucători care pot face mult bine fotbalului românesc.

Au experiență, cunosc echipa națională foarte bine, pentru că mulți dintre noi am trecut pe la juniori, tineret și apoi la naționala mare. Deci, știm foarte bine ce înseamnă echipele naționale ale României”, a declarat Gică Popescu, citat de digisport.ro.

Condiţia pusă de Gică Hagi să preia România

Cea mai importantă dintre condiţiile puse de Hagi este ca Regele să aibă control la naţionalele României, indiferent de vârstă (România U14, România U15… până la România U21). Asta pentru ca jucătorii să funcţioneze de mici după aceleaşi repere pe care Hagi le doreşte la echipa mare. Un model care i-a reuşit la Academie.