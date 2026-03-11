Gică Popescu a dat cărţile pe faţă: "Le-a venit mintea la cap" - Antena Sport

Închide meniul
Gică Popescu a dat cărţile pe faţă: "Le-a venit mintea la cap"

Gică Popescu a dat cărţile pe faţă: "Le-a venit mintea la cap"

Gică Popescu a dat cărţile pe faţă: “Le-a venit mintea la cap”

Dan Roșu Publicat: 11 martie 2026, 11:48

Gică Popescu a dat cărţile pe faţă: Le-a venit mintea la cap

Gică Popescu, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Gică Popescu a vorbit direct despre relaţiile care sunt mai nou între cei din conducerea FRF şi fotbaliştii din Generaţia de Aur. Dacă în trecut, exista o răceală între cele două părţi, lucrurile s-au schimbat.

Ilie Dumitrescu a fost implicat în anumite proiecte ale FRF, legat de sprijinirea tinerilor fotbalişti, în timp ce Gică Hagi are şanse uriaşe să revină pe banca naţionalei României, după Mircea Lucescu.

Gică Popescu: “Și-au dat seama că fără Generația de Aur nu se poate. Le-a venit mintea la cap”

”Și-au dat seama că fără Generația de Aur nu se poate. Le-a venit mintea la cap. Și-au dat seama că în generația noastră sunt foști mari jucători care pot face mult bine fotbalului românesc.

Au experiență, cunosc echipa națională foarte bine, pentru că mulți dintre noi am trecut pe la juniori, tineret și apoi la naționala mare. Deci, știm foarte bine ce înseamnă echipele naționale ale României”, a declarat Gică Popescu, citat de digisport.ro.

Condiţia pusă de Gică Hagi să preia România

Cea mai importantă dintre condiţiile puse de Hagi este ca Regele să aibă control la naţionalele României, indiferent de vârstă (România U14, România U15… până la România U21). Asta pentru ca jucătorii să funcţioneze de mici după aceleaşi repere pe care Hagi le doreşte la echipa mare. Un model care i-a reuşit la Academie.

“Regele” ar dori astfel ca echipele de juniori să evolueze în acelaşi sistem de joc cu cea mare, astfel ca paşii unor fotbalişti să fie mai uşor de făcut. În acest sens, fostul căpitan al Generaţiei de Aur a mai venit cu o cerinţă clară.

Hagi doreşte ca la toate categoriile de vârstă ale naţionalei să fie antrenori propuşi de el, astfel ca acesta să fie în control cu tot ce se întâmplă cu tricolorii mici pe care în viitor va dori să se bazeze la naţionala mare. O cerinţă revoluţionară pentru fotbalul nostru, pe care FRF a acceptat-o de asemenea.

15 milioane de euro merg către copii şi juniori

Un alt aspect despre care s-a vorbit în ultima perioadă este proiectul în urma căruia 15 milioane de euro de la Guvernul României se vor îndrepta către Federaţia Română de Fotbal.

Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
Aici rolul de consilier pe probleme de sport al lui Gică Popescu, pe lângă prim-ministrul Ilie Bolojan, a fost important. “Baciul” l-a convins pe acesta, astfel că suma menţionată mai sus va ajunge la Federaţie. Hagi şi Popescu au cerut ca cele 15 milioane de euro să meargă către “copii şi juniori”, lucru de asemenea acceptat de oficialii ce conduc fotbalul românesc.

 

