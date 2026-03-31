Gică Popescu știe la ce trebuie să lucreze Hagi după ce va deveni selecționerul României: „Un lucru vital lipsește”

Naționala de fotbal a României va avea un nou selecționer după meciul amical contra Slovaciei, ultimul pentru Mircea Lucescu în calitate de tehnician al selecționatei tricolore.

Antrenorul în vârstă de 80 de ani nu va fi pe bancă la duelul de la Bratislava, după ce a fost operat. Gică Popescu a explicat ce va trebui să facă următorul selecționer pentru a produce rezultate.

Gică Popescu, sfat pentru Gheorghe Hagi

Gică Hagi va fi cel mai probabil înlocuitorul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale de fotbal a României, iar mutarea este una normală, în opinia lui Gică Popescu.

Fostul mare internațional român este de părere că „Regele” va prelua selecționata României la momentul potrivit, după ce a realizat performanțe impresionante la nivel de club, dar a explicat și ce anume lipsește în acest moment în rândul jucătorilor.

„Nu cred că ar fi acceptat Mircea Lucescu să fie înlăturat, știu cât de orgolios este, cât de mult își dorea această calificare, îi lipsește din palmaresul extraordinar. Cei de la FRF probabil i-au propus să renunțe, dar sunt convins că a dorit să stea pe bancă.