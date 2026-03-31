EXCLUSIV

Gică Popescu știe la ce trebuie să lucreze Hagi după ce va deveni selecționerul României: „Un lucru vital lipsește”

Daniel Işvanca Publicat: 31 martie 2026, 21:33

Gică Popescu, în timpul unei emisiuni / Antena 1

Naționala de fotbal a României va avea un nou selecționer după meciul amical contra Slovaciei, ultimul pentru Mircea Lucescu în calitate de tehnician al selecționatei tricolore.

Antrenorul în vârstă de 80 de ani nu va fi pe bancă la duelul de la Bratislava, după ce a fost operat. Gică Popescu a explicat ce va trebui să facă următorul selecționer pentru a produce rezultate.

Gică Popescu, sfat pentru Gheorghe Hagi

Gică Hagi va fi cel mai probabil înlocuitorul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale de fotbal a României, iar mutarea este una normală, în opinia lui Gică Popescu.

Fostul mare internațional român este de părere că „Regele” va prelua selecționata României la momentul potrivit, după ce a realizat performanțe impresionante la nivel de club, dar a explicat și ce anume lipsește în acest moment în rândul jucătorilor.

„Nu cred că ar fi acceptat Mircea Lucescu să fie înlăturat, știu cât de orgolios este, cât de mult își dorea această calificare, îi lipsește din palmaresul extraordinar. Cei de la FRF probabil i-au propus să renunțe, dar sunt convins că a dorit să stea pe bancă.

(n. r. despre viitorul selecționer) Mi-aș dori mult să ajungă Gică la echipa națională, este asemănător cu ce simte Mircea Lucescu. Ar merita pe deplin, este la vârsta maturității, a câștigat tot la Farul, este la maturitatea necesară pentru a putea conduce naționala.

Gică este foarte secretos atunci când este acest subiect pe masă, chiar dacă aș știi, din respect pentru Mircea Lucescu nu voi face niciun comentariu. Eu cred că potențialul există la naționala noastră, dar un lucru vital în sport le lipsește: încrederea. La un moment dat au fost criticați, în loc să le arătăm încredere, le-am arătat dispreț. Pentru a face performanță ai nevoie de încredere, știu din perioada când jucam fotbal. Asta le lipsește lor, încrederea.

Eu m-aș bucura ca Gică să găsească echilibrul necesar, pentru ca ei să își găsească potențialul maxim”, a declarat Gică Popescu.

Cât cheltuie românii pentru câinii lor. Hrana și serviciile pentru câini, mai scumpe ca niciodatăCât cheltuie românii pentru câinii lor. Hrana și serviciile pentru câini, mai scumpe ca niciodată
