Gigi Becali ştie ce decizie majoră va lua Gică Hagi la naţională: “Ar fi ruşinos să nu facă asta”

Gigi Becali a oferit declaraţii despre revenirea lui Gică Hagi la naţională. “Regele” îl va înlocui pe Mircea Lucescu, care se confruntă cu probleme de sănătate şi va absenta de pe banca naţionalei la amicalul cu Slovacia (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY).

Gigi Becali s-a declarat convins de faptul că banderola va sta doar pe braţul lui Ianis Hagi, după ce Gică Hagi va fi numit selecţioner.

Gigi Becali ştie ce decizie majoră va lua Gică Hagi la naţională

Gigi Becali a dezvăluit că nu va mai exista un alt căpitan la echipa naţională, Ianis Hagi urmând să primească toată responsabilitatea din partea tatălui său. Internaţionalul român de la Alanyaspor a purtat banderola şi în meciul pierdut cu Turcia, scor 0-1. La ultimele acţiuni ale “tricolorilor”, fiul “Regelui” a fost căpitanul naţionalei, după accidentarea lui Nicolae Stanciu şi rămânerea sa pe banca de rezerve la duelul de la Istanbul.

“Numai pe Ianis îl va pune căpitan! Du-te, mă, cu Drăgușin și cu Tottenham. El o să-i spună: ‘Ianis, ești băiatul meu, ia toată responsabilitatea echipei!’. O să vezi.

Ar fi rușinos. Cum adică, îi dă Lucescu banderola lui Ianis și eu, tatăl tău, nu ți-o dau? Păi, el îi dăduse banderola la Viitorul când avea 18 ani”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.