Gigi Becali ştie ce decizie majoră va lua Gică Hagi la naţională: “Ar fi ruşinos să nu facă asta”

Viviana Moraru Publicat: 30 martie 2026, 14:35

Gigi Becali, într-o conferinţă, la Palat / Antena Sport

Gigi Becali a oferit declaraţii despre revenirea lui Gică Hagi la naţională. “Regele” îl va înlocui pe Mircea Lucescu, care se confruntă cu probleme de sănătate şi va absenta de pe banca naţionalei la amicalul cu Slovacia (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY).

Gigi Becali s-a declarat convins de faptul că banderola va sta doar pe braţul lui Ianis Hagi, după ce Gică Hagi va fi numit selecţioner.

Gigi Becali a dezvăluit că nu va mai exista un alt căpitan la echipa naţională, Ianis Hagi urmând să primească toată responsabilitatea din partea tatălui său. Internaţionalul român de la Alanyaspor a purtat banderola şi în meciul pierdut cu Turcia, scor 0-1. La ultimele acţiuni ale “tricolorilor”, fiul “Regelui” a fost căpitanul naţionalei, după accidentarea lui Nicolae Stanciu şi rămânerea sa pe banca de rezerve la duelul de la Istanbul.

“Numai pe Ianis îl va pune căpitan! Du-te, mă, cu Drăgușin și cu Tottenham. El o să-i spună: ‘Ianis, ești băiatul meu, ia toată responsabilitatea echipei!’. O să vezi.

Ar fi rușinos. Cum adică, îi dă Lucescu banderola lui Ianis și eu, tatăl tău, nu ți-o dau? Păi, el îi dăduse banderola la Viitorul când avea 18 ani”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Totodată, Gigi Becali a declarat că Gică Hagi va califica naţionala la EURO 2028. Patronul de la FCSB s-a declarat convins de faptul că “Regele” va aduce un plus la echipă.

“La Hagi te poți aștepta la orice. Eu nu spun asta pentru că e nașul meu și că vreau să-l laud. Eu spun pe fapte. Din moment ce a putut să ia titlul cu Viitorul de două ori, te poți aștepta la orice de la el. Noi n-avem jucători valoroși, numai că Hagi știe să facă o echipă și poate să mai înlocuiască puțin valoarea cu spiritul de echipă și lupta.

La Hagi, dacă nu alergi, te-a mâncat, te-a distrus. El e leu pe margine, zbiară, te mănâncă! Acum să nu ne așteptăm la mari performanțe pentru că n-are cu cine. Noi n-avem un mijlocaș valoros. E Dragomir, de care mie îmi place, dar noi nu avem niște mijlocași valoroși. Gică va inventa ceva, găsește el ceva.

Gică ne va califica la EURO. De ce zic așa? Este vorba și de soartă. El e făcut pentru fotbal, iar el are noroc la fotbal. Dumnezeu l-a făcut campion pe el. Altfel, cum să iei titlul cu Viitorul? El așa s-a născut, campion. Are un destin special de campion“, a mai spus Gigi Becali, conform sursei citate anterior.

