Ilie Dumitrescu i-a „citit” pe turci și anunță o surpriză în echipa de start a României: „Eu așa aș juca”

Viviana Moraru Publicat: 24 martie 2026, 22:33

Ilie Dumitrescu / Hepta

Ilie Dumitrescu a prefațat duelul dintre Turcia și România, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Partida se va disputa joi, de la ora 19:00, iar în cazul unei victorii, „tricolorii” vor înfrunta în finală învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Dumitrescu a transmis că vedetele Turciei, Arda Guler sau Hakan Calhanoglu, pot fi „anihilate” dacă Mircea Lucescu va apela la un închizător. „Mister” consideră că Vladimir Screciu ar putea fi o soluție bună pentru primul 11 al României.

Ilie Dumitrescu l-a propus în echipa de start a României, la barajul cu Turcia, pe Vladimir Screciu

Ilie Dumitrescu a declarat că Vladimir Screciu are profilul defensiv de care are nevoie România, în lipsa accidentatului Marius Marin. Jucătorul Universității Craiova ar urma să facă pereche, la mijlocul terenului, cu Vlad Dragomir.

„Eu aș juca cu închizător, cu Screciu, iar lângă să fie Dragomir. Eu trebuie să anihilez adversarul atunci când nu am mingea. În momentul când adversarul îl are pe Arda Guler și pe Calhanoglu, aici sunt, practic, laboratoarele echipei. Așa trebuie să ai un profil defensiv care să recupereze, cum e Marius Marin. S-a ales profilul care trebuie să închidă și să fie tampon în fața adversarului, când puteai alege un jucător cu o tehnică mai mare.

Care a fost cel mai bun meci al României? Cel cu Austria! Cum am jucat atunci, cu Marius Marin și Dragomir. La fel trebuie să jucăm și acum, avem nevoie de un pivot acolo, un număr 5, trebuie să fie cineva în fața apărării, mai ales în fața unei naționale atât de puternice”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Vladimir Screciu are doar șase meciuri în naționala României. În mandatul lui Mircea Lucescu, jucătorul Universității Craiova a fost titularizat în amicalul cu Moldova, cât și în victoria cu 7-1 cu San Marino, din ultima etapă a grupei preliminare de World Cup 2026.

Reclamă
