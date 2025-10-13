Ilie Năstase trage un semnal de alarmă după victoria cu Austria: "N-am obținut nimic" - Antena Sport

Ilie Năstase crede că este bine să savurăm victoria cu Austria, dar trebuie să ne temperăm! Dacă naţionala României nu reuşeşte şi alte victorii, înseamnă că “n-am obținut nimic”.

„A fost un meci foarte greu, câștigat pe bune, meritat. Și a ieșit bine. Fiindcă, uneori, poți să joci bine și să pierzi. A fost un rezultat OK, care ne dă speranțe, e bine, dar… Atât! Trebuie să realizăm că n-am obținut nimic, să ne păstrăm pe această linie pentru „trofeu”, pentru calificare. Și sper ca, la un moment dat, și jucătorii români să fie capabili să joace din trei în trei zile ca fotbaliștii de afară. Se simte că n-au acest traseu, de aceea, chiar și cei de echipa națională, fie se accidentează, fie obosesc după un timp”, a declarat Ilie Năstase pentru Gazeta Sporturilor.

Ilie Năstase înţelege şi atacurile la Mircea Lucescu şi crede că societatea nu ştie să-şi respecte valorile.

„Nu mi se pare deloc șocant ceea ce s-a întâmplat cu Lucescu. Cine scapă în România fără lovituri? Cine scapă fără să fie luat în colimator? Mai ales dacă a făcut ceva pentru România! Dacă faci 100 de lucruri bune și un lucru mai puțin bun, doar ăsta ultimul este scos în evidență și amplificat, ca să creeze polemică și certuri. În altă țară, dar nu în România, ar fi apreciat pentru tot ceea ce a făcut.

Să vedem ce va urma. Ar fi foarte frumos să ajungem la Mondial. Însă e foarte greu. Nu mi-e frică deloc cu echipele mari, cu alea considerate bune și mai bune, de alea mici mi-e teamă, că joacă la disperare cu noi”, a mai spus Ilie Năstase.