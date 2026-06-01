Un jucător iranian, OUT de la Cupa Mondială din cauza lipsei de loialitate față de guvern. Lotul “Team Melli”

Iranul a dezvăluit luni identitatea celor 26 de jucători care vor reprezenta ţara la Cupa Mondială (11 iunie-19 iulie).
Selecţionerul Amir Ghalenoei i-a convocat, printre alţii, pe Mehdi Taremi, fostul atacant al echipelor Inter Milano şi FC Porto, care joacă în prezent la Olympiacos, precum şi pe Alireza Jahanbakhsh, fosta extremă a lui Brighton.
Marele absent din lotul Iranului pentru Cupa Mondială: Sardar Amzoun
De asemenea, este prezent şi fundaşul Ehsan Hajsafi, cu 145 de selecţii la activ, care ar putea deveni jucătorul cu cele mai multe selecţii din istoria echipei “Team Melli” dacă aceasta va trece de faza grupelor – ceea ce ar fi o premieră – şi dacă va juca toate meciurile.
Ghalenoei a decis, în schimb, să renunţe la Sardar Azmoun (91 de selecţii, 57 de goluri), deja ignorat în perioada internaţională din martie şi absent de pe lista preliminară. Potrivit presei locale, absenţa sa s-ar datora lipsei sale de loialitate faţă de guvernul iranian, chiar dacă vicepreşedintele Abdolkarim Hosseinzadeh a cerut reintegrarea sa.
Într-un context geopolitic tensionat cu Statele Unite, una dintre ţările gazdă, Iranul – din grupa G – trebuie să înfrunte Noua Zeelandă şi Belgia la Los Angeles, apoi Egiptul la Seattle. Delegaţia nu are încă vize, în timp ce echipa Melli urmează să plece în curând spre Tijuana, în Mexic, unde şi-a mutat baza de cantonament, iniţial instalată la Tucson, în Arizona.
Lista Iranului
Portari: Alireza Beiranvand (Tractor, IRN), Hossein Hosseini (Sepahan, IRN), Payam Niazmand (Persepolis, IRN)
Fundaşi: Danial Eiri (Malavan, IRN), Ehsan Hajsafi (Sepahan, IRN), Saleh Hardani (Esteghlal, IRN), Hossein Kanaani (Persepolis, IRN), Shoja Khalilzadeh (Tractor, IRN), Milad Mohammadi (Persepolis, IRN), Ali Nemati (Foolad, IRN), Ramin Rezaeian (Foolad, IRN), Aria Yousefi (Sepahan, IRN)
Mijlocaşi: Rouzbeh Cheshmi (Esteghla, IRN), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli, EAU), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr, EAU), Saman Ghoddos (Kalba, EAU), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda, EAU), Alireza Jahanbakhsh (Dender, BEL), Mohammad Mohebi (Rostov, RUS), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal, IRN), Mehdi Torabi (Tractor, IRN)
Atacanţi: Ali Alipour (Persepolis, IRN), Dennis Eckert (Standard Liege, BEL), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor, IRN), Shahriyar Moghanlou (Kalba, EAU), Mehdi Taremi (Olympiacos, GRE).
Sursa: News.ro
