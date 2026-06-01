Un jucător iranian, OUT de la Cupa Mondială din cauza lipsei de loialitate față de guvern. Lotul “Team Melli”

Iranul a dezvăluit luni identitatea celor 26 de jucători care vor reprezenta ţara la Cupa Mondială (11 iunie-19 iulie).

Selecţionerul Amir Ghalenoei i-a convocat, printre alţii, pe Mehdi Taremi, fostul atacant al echipelor Inter Milano şi FC Porto, care joacă în prezent la Olympiacos, precum şi pe Alireza Jahanbakhsh, fosta extremă a lui Brighton.

Marele absent din lotul Iranului pentru Cupa Mondială: Sardar Amzoun

De asemenea, este prezent şi fundaşul Ehsan Hajsafi, cu 145 de selecţii la activ, care ar putea deveni jucătorul cu cele mai multe selecţii din istoria echipei “Team Melli” dacă aceasta va trece de faza grupelor – ceea ce ar fi o premieră – şi dacă va juca toate meciurile.

Ghalenoei a decis, în schimb, să renunţe la Sardar Azmoun (91 de selecţii, 57 de goluri), deja ignorat în perioada internaţională din martie şi absent de pe lista preliminară. Potrivit presei locale, absenţa sa s-ar datora lipsei sale de loialitate faţă de guvernul iranian, chiar dacă vicepreşedintele Abdolkarim Hosseinzadeh a cerut reintegrarea sa.