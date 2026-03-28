Ion Ţiriac a dat un verdict clar după ce România a ratat Mondialul! Ce a spus de varianta Gică Hagi selecţioner

Omul de afaceri Ion Ţiriac (86 de ani), fost finalist de 3 ori cu echipa României de Cupa Davis, a analizat meciul pierdut de naţionala lui Mircea Lucescu (80 de ani) cu Turcia. Ţiriac consideră că Turcia a fost superioară în acest meci.

Ion Ţiriac a fost întrebat şi de varianta Gică Hagi (61 de ani) selecţioner al României. Miliardarul român e de părere că Hagi ar fi o numire bună, dar că trebuie creat un nucleu de jucători la echipa naţională, cu care ulterior să se obţină calificarea la un Mondial.

Ion Ţiriac, după ce Turcia le-a curmat visul de Mondial tricolorilor: “Să recunoaştem că au fost mai buni decât noi”

“(n.r: Cum vi s-a părut Turcia – România?) Am spus totdeauna că nu mă pricep la fotbal şi o spun încă o dată. După părerea mea, o treabă foarte simplă. Un jucător de fotbal are mingea cel mult 2 minute din cele 90. În celelalte 88 de minute trebuie să înceapă să joace sau să înceapă să înveţe să joace fără minge. De la o vârstă extraordinar de fragedă.

Mie mi s-a părut că pasele pe care le-am dat noi au fost cam telefonate, pe de o parte. Pe de altă parte, ca să fac istoria scurtă, poate există şi ghinion. Să dai bara aia, care a fost acolo, înseamnă ghinion. Însă, pe de altă parte, să recunoaştem că au fost mai buni decât noi, au ţinut mingea mult mai mult decât noi.

Era aproape imposibil să nu dea gol la pressing-ul pe care l-au făcut.