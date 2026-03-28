Ion Ţiriac a dat un verdict clar după ce România a ratat Mondialul! Ce a spus de varianta Gică Hagi selecţioner

Bogdan Stănescu Publicat: 28 martie 2026, 14:25

Gică Hagi şi Ion Ţiriac, la un eveniment / Hepta

Omul de afaceri Ion Ţiriac (86 de ani), fost finalist de 3 ori cu echipa României de Cupa Davis, a analizat meciul pierdut de naţionala lui Mircea Lucescu (80 de ani) cu Turcia. Ţiriac consideră că Turcia a fost superioară în acest meci.

Ion Ţiriac a fost întrebat şi de varianta Gică Hagi (61 de ani) selecţioner al României. Miliardarul român e de părere că Hagi ar fi o numire bună, dar că trebuie creat un nucleu de jucători la echipa naţională, cu care ulterior să se obţină calificarea la un Mondial.

Ion Ţiriac, după ce Turcia le-a curmat visul de Mondial tricolorilor: “Să recunoaştem că au fost mai buni decât noi”

“(n.r: Cum vi s-a părut Turcia – România?) Am spus totdeauna că nu mă pricep la fotbal şi o spun încă o dată. După părerea mea, o treabă foarte simplă. Un jucător de fotbal are mingea cel mult 2 minute din cele 90. În celelalte 88 de minute trebuie să înceapă să joace sau să înceapă să înveţe să joace fără minge. De la o vârstă extraordinar de fragedă.

Mie mi s-a părut că pasele pe care le-am dat noi au fost cam telefonate, pe de o parte. Pe de altă parte, ca să fac istoria scurtă, poate există şi ghinion. Să dai bara aia, care a fost acolo, înseamnă ghinion. Însă, pe de altă parte, să recunoaştem că au fost mai buni decât noi, au ţinut mingea mult mai mult decât noi.

Era aproape imposibil să nu dea gol la pressing-ul pe care l-au făcut.

“Nu s-a pierdut aici calificarea, calificarea am pierdut-o de acum 20 de ani, 30 de ani”

Nu s-a pierdut aici calificarea, calificarea am pierdut-o de acum 20 de ani, 30 de ani, de când n-am mai făcut nimic pentru sport. Nu am avut decât o singură şcoală de fotbal, care se numeşte Hagi, în loc să avem 50 de şcoli. Sunt şi chestii care sunt realităţi. Campionatul nostru are cel puţin 50% străini, tinerii nu mai au o posibilitate atât de uşoară să ajungă să joace măcar într-o divizie românească.

(n.r: Aveţi încredere în Hagi la naţională?) Încă o dată, Hagi a fost şi înainte, este şi astăzi un om care se pricepe. Asta nu e numai pasiunea lui, e meseria lui. Dacă începe acum şi începe să îmi ia jucători de 14-15-16 ani şi îl întrebi peste 4 ani de ce nu s-a calificat, poate să dea un răspuns.

Însă nu poţi cu un Hagi sau cu un Lucescu, atenţie, nu e unul venit de pe drumuri, să ai 11 jucători din 11 colţuri ale lumii şi într-o săptămână să faci o echipă“, a declarat Ion Ţiriac.

Pentru România urmează amicalul cu Slovacia, care va fi în direct pe Antena 1 marţi, de la ora 21:45. Amicalul cu Slovacia ar urma să fie ultimul meci al lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei. El ar urma să fie înlocuit cu Gică Hagi.

Turcii vor juca finala barajului pentru Mondial cu Kosovo, care a învins-o cu 4-3, în deplasare, pe Slovacia. Turcii vor disputa finala barajului pentru Mondial, contra Kosovo, în deplasare.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

