„La bine și la greu” Surpriză mare în cantonamentul naționalei: cine a venit la Mogoșoaia

România joacă cel mai important meci al său din ultimii ani, joi contra Turciei. Miza: finala barajului pentru Campionatul Mondial. Echipa lui Mircea Lucescu a fost lovită puternic de indisponibilități în ultima perioadă, însă lotul rămâne unul foarte unit.
Vizită surprinzătoare la Mogoșoaia
Apropierea jucătorilor din lot a fost și unul dintre motivele evoluției de la European, unde România a trecut de grupă. O nouă dovadă vine acum, înaintea meciului cu Turcia: la Mogoșoaia au venit în vizită doi obișnuiți ai lotului, Marius Marin și Denis Drăguș, cei care nu pot evolua cu Turcia.
Marius Marin s-a accidentat și va mai lipsi câteva săptămâni, în timp ce Drăguș este suspendat pentru două meciuri după eliminarea cu Bosnia. În plus, atacantul lui Gaziantep abia și-a revenit după o accidentare care l-a ținut departe de gazon în ultima lună și va relua antrenamentele cu clubul din Turcia zilele următoare.
- Reacţia lui Florin Prunea după ce Bogdan Stelea l-a acuzat pe Gigi Becali că a făcut “cea mai mare tâmpenie”
- „Ăsta e atuul României. Suntem mult peste Turcia” Cea mai optimistă predicție înainte de marele meci
- Tricolorul pe care se bazează Marcel Răducanu în barajul cu Turcia: “Va face diferenţa”
- Adrian Mutu a spus de la ce tricolor are cele mai mari așteptări în Turcia: „Are un tupeu înnăscut, în sânge”
- „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia