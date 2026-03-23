„La bine și la greu” Surpriză mare în cantonamentul naționalei: cine a venit la Mogoșoaia

Sebastian Ujica Publicat: 23 martie 2026, 16:42

Razvan Marin ii intampina pe Marius Marin si Denis Dragus la Mogosoaia

România joacă cel mai important meci al său din ultimii ani, joi contra Turciei. Miza: finala barajului pentru Campionatul Mondial. Echipa lui Mircea Lucescu a fost lovită puternic de indisponibilități în ultima perioadă, însă lotul rămâne unul foarte unit.

Vizită surprinzătoare la Mogoșoaia

Apropierea jucătorilor din lot a fost și unul dintre motivele evoluției de la European, unde România a trecut de grupă. O nouă dovadă vine acum, înaintea meciului cu Turcia: la Mogoșoaia au venit în vizită doi obișnuiți ai lotului, Marius Marin și Denis Drăguș, cei care nu pot evolua cu Turcia.

Marius Marin s-a accidentat și va mai lipsi câteva săptămâni, în timp ce Drăguș este suspendat pentru două meciuri după eliminarea cu Bosnia. În plus, atacantul lui Gaziantep abia și-a revenit după o accidentare care l-a ținut departe de gazon în ultima lună și va relua antrenamentele cu clubul din Turcia zilele următoare.

