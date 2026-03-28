La ultimul meci pe banca Slovaciei, selecţionerul a pus presiune pe jucătorii săi: “Le-am spus în vestiar”

Francesco Calzona, pe banca Slovaciei, la meciul cu Anglia de la EURO 2024

Selecţionerului Slovaciei, Francesco Calzona (57 de ani), îi expiră mandatul pe 1 aprilie. Cel mai probabil, meciul Slovacia – România va fi ultimul al său pe banca gazdelor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Slovacia – România e în direct marţi, de la ora 21:45, pe Antena 1. Calzona o pregăteşte pe Slovacia din 2022. A reuşit să impresioneze cu parcursul de la EURO 2024, atunci când Slovacia a fost în grupa României, terminând la egalitate, 1-1, cu tricolorii în ultimul meci din grupă. Ambele echipe au mers la braţ în optimile EURO. În optimile EURO 2024, Slovacia a fost aproape de o surpriză uriaşă, eliminarea Angliei! În minutul 90 slovacii aveau 1-0, după un gol marcat de Ivan Schranz, în minutul 25, dar englezii au revenit, marcând două goluri în prelungiri, prin Kane (min. 90+1) şi Bellingham (min. 90+5). Ultimul a înscris din foarfecă!

Francesco Calzona a pus presiune pe jucătorii săi înainte de Slovacia – România: “Cine mă va convinge cel mai mult va juca”

„Le-am spus jucătorilor în vestiar, imediat după meci, că suntem cu toții profesioniști și trebuie să abordăm la fel și meciul cu România.

Așa cum am făcut mereu, avem 5 antrenamente în față, iar cine mă va convinge cel mai mult va juca pentru această echipă.

Aici se joacă pe merit, pentru că este echipa națională. Cine mă va convinge va intra pe teren. Nu voi accepta o abordare necorespunzătoare a meciului.