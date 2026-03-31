Alex Masgras Publicat: 31 martie 2026, 12:57

Ladislau Boloni a dat verdictul despre venirea lui Gică Hagi la naţională: Lumea îl cunoaşte

Ladislau Boloni, în timpul unui meci / Profimedia

Ladislau Boloni (73 de ani) este de părere că numirea lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca echipei naţionale este o decizie bună. Mircea Lucescu a stat ultima oară pe banca României la meciul cu Turcia, pierdut de tricolori, scor 0-1, la Istanbul.

Din nefericire, Lucescu nu va mai sta şi la meciul cu Slovacia, care va fi transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 21:45. La meciul de marţi seară, Jerry Gane va sta pe bancă, după problemele de sănătate ale lui “Il Luce” de duminică.

Ladislau Boloni consideră că Gică Hagi este alegerea potrivită pentru echipa naţională a României: “Nu mai are nevoie de nicio prezentare”

După acest meci, Gică Hagi va reveni pe banca echipei naţionale. “Regele” a mai fost selecţioner în 2001. Boloni, care a fost dorit de FRF în 2022, înaintea lui Edi Iordănescu, este de părere că alegerea lui Hagi este una foarte bună.

Boloni a dezvăluit şi că a văzut doar ultimele 10 minute din meciul cu Turcia şi a avutun mesaj şi pentru Mircea Lucescu:

“Din păcate, nu am văzut meciul Turcia – România. Doar ultimele 10 minute din prima repriză. Atât am apucat, nu am putut pentru că eram ieșit. Îmi pare rău. Cât despre Mircea Lucescu, eu cred că are nevoie de liniște acum, să își revină cu sănătatea. O să îi transmit personal gândurile mele. Îmi doresc să fie bine, asta e tot ce contează.

(n.r. despre Gică Hagi selecționer) Gică Hagi nu mai are nevoie de nicio prezentare. Lumea îl cunoaște pentru ambiția, motivația și temperamentul său. Eu cred că este o decizie foarte bună”, a declarat Ladislau Boloni, potrivit digisport.ro.

Lotul României pentru meciul cu Slovacia:

  • PORTARI: Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Ionuț RADU (8/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 37/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 28/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 51/2);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 6/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 73/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 85/15), Florin TĂNASE (FCSB, 27/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 52/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 44/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 34/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 3/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 8/2), David MICULESCU (FCSB, 7/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Citește și:
Comuna în care se mută tot mai multe familii tinere, de la sute de km distanţă. Preţul terenurilor a explodat
Observator
Comuna în care se mută tot mai multe familii tinere, de la sute de km distanţă. Preţul terenurilor a explodat
Propunere incredibilă pentru FRF din partea Iranului! Țara aflată în război a luat decizia, după ce a amenințat România
Fanatik.ro
Propunere incredibilă pentru FRF din partea Iranului! Țara aflată în război a luat decizia, după ce a amenințat România
13:38

Borislav Mihailov a murit. Portarul legendar al Bulgariei avea 63 de ani
13:29

Scandal uriaş în Italia, după ce Inter şi AC Milan au cumpărat San Siro. Nouă persoane, acuzate de corupţie
13:27

VIDEOMacklin Celebrini, o nouă bornă impresionantă! E al şaselea din istoria NHL care reuşeşte asta
12:53

Cristi Borcea, replică fermă pentru Ion Ţiriac: “Dinamo nu e doar un stadion de fotbal”
12:37

UPDATESlovacia – România, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY (21:45). Fără Mircea Lucescu pe bancă
12:19

Carlo Ancelotti ştie cum poate câştiga Brazilia World Cup 2026: “Avem asta”
1 Doi jucători nu mai intră în planurile lui Gică Hagi la naţionala României. Gigi Becali ştie cine sunt 2 A refuzat FRF! Fostul antrenor de la FCSB i-a spus “NU” lui Burleanu: “Mie mi s-a propus” 3 Putin, anunț în ziua cea mare: „Rusia este pregătită” 4 Prima plecare de la FCSB. Mirel Rădoi a decis să renunţe la jucătorul de naţională 5 Nebunie în Italia. 30.000 de fani au umplut Piazza dei Signori după promovarea din liga a treia 6 Bogdan Vătăjelu a revenit în România după doi ani și a semnat
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”