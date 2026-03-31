Ladislau Boloni a dat verdictul despre venirea lui Gică Hagi la naţională: “Lumea îl cunoaşte”

Ladislau Boloni (73 de ani) este de părere că numirea lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca echipei naţionale este o decizie bună. Mircea Lucescu a stat ultima oară pe banca României la meciul cu Turcia, pierdut de tricolori, scor 0-1, la Istanbul.
Din nefericire, Lucescu nu va mai sta şi la meciul cu Slovacia, care va fi transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 21:45. La meciul de marţi seară, Jerry Gane va sta pe bancă, după problemele de sănătate ale lui “Il Luce” de duminică.
Ladislau Boloni consideră că Gică Hagi este alegerea potrivită pentru echipa naţională a României: “Nu mai are nevoie de nicio prezentare”
După acest meci, Gică Hagi va reveni pe banca echipei naţionale. “Regele” a mai fost selecţioner în 2001. Boloni, care a fost dorit de FRF în 2022, înaintea lui Edi Iordănescu, este de părere că alegerea lui Hagi este una foarte bună.
Boloni a dezvăluit şi că a văzut doar ultimele 10 minute din meciul cu Turcia şi a avutun mesaj şi pentru Mircea Lucescu:
“Din păcate, nu am văzut meciul Turcia – România. Doar ultimele 10 minute din prima repriză. Atât am apucat, nu am putut pentru că eram ieșit. Îmi pare rău. Cât despre Mircea Lucescu, eu cred că are nevoie de liniște acum, să își revină cu sănătatea. O să îi transmit personal gândurile mele. Îmi doresc să fie bine, asta e tot ce contează.
(n.r. despre Gică Hagi selecționer) Gică Hagi nu mai are nevoie de nicio prezentare. Lumea îl cunoaște pentru ambiția, motivația și temperamentul său. Eu cred că este o decizie foarte bună”, a declarat Ladislau Boloni, potrivit digisport.ro.
Lotul României pentru meciul cu Slovacia:
- PORTARI: Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Ionuț RADU (8/0);
- FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 37/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 28/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 51/2);
- MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 6/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 73/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 85/15), Florin TĂNASE (FCSB, 27/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 52/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 44/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 34/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 3/1);
- ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 8/2), David MICULESCU (FCSB, 7/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
