Louis Munteanu, discurs sincer după ce nu a fost convocat la naţională de Mircea Lucescu: "Aşa a fost să fie" - Antena Sport

Louis Munteanu nu a fost convocat la naţionala de seniori a României de către Mircea Lucescu, dar a evoluat în cele două partide amicale ale echipei de tineret, sub comanda lui Daniel Pancu. După înfrângerea de pe stadionul Arcul de Triumf în faţa Olandei, scor 0-2, atacantul celor de la CFR Cluj a vorbit deschis despre situaţia de la echipa naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul de 22 de ani este la fel de motivat şi spune că a fost fanul numărul 1 al echipei naţionale de seniori în meciurile cu Bosnia şi San Marino, chiar dacă el a evoluat în meciurile de pregătire ale naţionalei U21.

Louis Munteanu, după ce nu a fost convocat de Mircea Lucescu: „Normal că aştept convocarea. Poate o să fiu acolo”

Louis Munteanu nu este supărat şi aşteaptă în continuare un semn din partea lui Mircea Lucescu pentru următoarele meciuri ale României din campania de calificare:

„Am venit aici cu inima deschisă, să ajut colegii. Ce pot să spun? Am fost fanul numărul 1 al echipei mari, dar asta a fost să fie, n-am fost convocat. Normal că aștept convocarea. Acum, când va veni, nu depinde de mine. Așa cum am spus, am fost alături de băieți. Din păcate, au pierdut primul meci, sper să facă meciuri cât mai bune.

Na, zic eu că am făcut meciuri bune. Meci de meci trebuie să demonstrez tot ce pot. Așa a fost să fie. Acum, pe viitor, poate o să fiu acolo”, a declarat Louis Munteanu, potrivit sport.ro.