Mircea Lucescu a pus ochii pe un jucător-surpriză pentru națională. Ar fi o convocare în premieră - Antena Sport

Naționala României va disputa două meciuri în luna septembrie, primul fiind amicalul contra Canadei, iar celălalt duelul cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială. Recent, Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru ambele dueluri, însă numele jucătorilor din campionatul intern se lasă momentan așteptate, cum se întâmplă de fiecare dată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecționerul poate să facă o alegere extrem de surprinzătoare și să mizeze pe un fotbalist cu dublă cetățenie care nu a mai evoluat până acum pentru România.

Andrea Padula, în vizorul lui Mircea Lucescu

Fundașul stânga de la UTA, Andrea Padula, este fotbalistul care în ultima perioadă a fost monitorizat de staff-ul naționalei, potrivit GSP. Postul pe care evoluează este unul pe care naționala are probleme în acest moment, ținând cont că titularul de bază, Nicușor Bancu, este accidentat. Alte soluții pentru flancul stâng al apărării ar putea fi Raul Opruț sau Alex Chipciu, dar Lucescu pare că e dispus să exploreze și o altă opțiune.

Padula, jucătorul care are atât cetățenie română, cât și italiană, nu a jucat până acum niciun meci pentru vreo națională de tineret, astfel că o eventuală convocare i-ar putea aduce prima sa apariție reprezentând o țară. În vârstă de 29 de ani, fundașul stânga evoluează pentru UTA Arad, una dintre revelațiile startului de campionat, care vineri a remizat cu Dinamo pe Arena Națională.

Dacă în prima etapă din noul sezon a intrat pe teren din postura de rezervă, în următoarele cinci a devenit un om de bază pentru Adrian Mihalcea. Până acum, Padula a evoluat în România la FCU Craiova și UTA și a acumulat 32 de meciuri, fiind în prezent unul dintre jucătorii remarcați de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al federației.