Marele Luis Figo, mesaj direct pentru Gică Hagi, în ziua în care a fost prezentat ca selecționer al României

Federația Română de Fotbal a prezentat luni oficial noul selecționer al României: Gică Hagi. Legenda fotbalului românesc a avut un discurs superb în prima zi la cârma echipei naționale, în care și-a prezentat strategia pe termen lung.
”Regele” a primit mesaje din toată lumea după ce a făcut acest pas uriaș în cariera sa de antrenor, iar unul dintre cei care au reacționat la aflarea veștii a fost marele Luis Figo
Luis Figo: „Îi doresc tot binele prietenului meu”
Vin reacții din toată lumea după ce Gică Hagi a fost numit succesorul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale de fotbal a României. Unul dintre cei care au comentat acest nou capitol pentru ”Rege” a fost chiar Luis Figo.
Legendarul fotbalist portughez a avut urări de bine pentru cel mai mare fotbalist român din istorie și a transmis care ar fi, în opinia sa, obiectivul lui Hagi alături de echipa națională.
„Hagi, da, nu eram la curent că este selecționerul României. Îi doresc tot binele prietenului meu și îi doresc toată fericirea din lume ca și cum ar fi pentru mine.
(n.r. Poate avea rezultatele pe care le-a obținut ca jucător?) Ei bine, nu cred că trebuie să comparăm. Dacă începi să compari acele rezultate, când antrenezi, cred că acela va fi obiectivul său, nu? Să obțină cel mai mare succes cu naționala țării sale, nu?”, a declarat Luis Figo.
