Marele Luis Figo, mesaj direct pentru Gică Hagi, în ziua în care a fost prezentat ca selecționer al României

Daniel Işvanca Publicat: 20 aprilie 2026, 17:06 / Actualizat: 20 aprilie 2026, 19:43

Comentarii
Gică Hagi / Sportpictures

Federația Română de Fotbal a prezentat luni oficial noul selecționer al României: Gică Hagi. Legenda fotbalului românesc a avut un discurs superb în prima zi la cârma echipei naționale, în care și-a prezentat strategia pe termen lung.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Regele” a primit mesaje din toată lumea după ce a făcut acest pas uriaș în cariera sa de antrenor, iar unul dintre cei care au reacționat la aflarea veștii a fost marele Luis Figo

Luis Figo: „Îi doresc tot binele prietenului meu”

Vin reacții din toată lumea după ce Gică Hagi a fost numit succesorul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale de fotbal a României. Unul dintre cei care au comentat acest nou capitol pentru ”Rege” a fost chiar Luis Figo.

Legendarul fotbalist portughez a avut urări de bine pentru cel mai mare fotbalist român din istorie și a transmis care ar fi, în opinia sa, obiectivul lui Hagi alături de echipa națională.

„Hagi, da, nu eram la curent că este selecționerul României. Îi doresc tot binele prietenului meu și îi doresc toată fericirea din lume ca și cum ar fi pentru mine.

Reclamă
Reclamă

(n.r. Poate avea rezultatele pe care le-a obținut ca jucător?) Ei bine, nu cred că trebuie să comparăm. Dacă începi să compari acele rezultate, când antrenezi, cred că acela va fi obiectivul său, nu? Să obțină cel mai mare succes cu naționala țării sale, nu?”, a declarat Luis Figo.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine este de vină pentru sezonul slab făcut de Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Observator
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Cum își pasează autoritățile responsabilitatea pentru caruselul groazei de la Caransebeș. Ce au descoperit inspectorii ANPC la fața locului este revoltător: „Informații incorecte”
Fanatik.ro
Cum își pasează autoritățile responsabilitatea pentru caruselul groazei de la Caransebeș. Ce au descoperit inspectorii ANPC la fața locului este revoltător: „Informații incorecte”
19:34

FC Botoșani – Metaloglobus 3-2. Echipa lui Marius Croitoru, la un punct de liderul din play-out
19:31

VideoImagini spectaculoase din Atlanta, oraşul care va găzdui 8 meciuri la Mondial, inclusiv semifinala World Cup!
18:58

Bogdan Andone: “Aștept să ne arbitreze Bîrsan și să nu ne mai prezentăm”. CCA chiar l-a delegat la FC Argeş – U Cluj!
18:58

Farul Constanța – FCSB LIVE TEXT (20:30). Mirel Rădoi forțează la Ovidiu! Chiricheș, titular. Echipele de start
18:48

Statisticienii au analizat lupta la titlu din Liga 1! Cine este principala favorită, după Craiova – Rapid 1-0
18:23

Atacantul promovat de Mircea Lucescu, pe lista FCSB-ului. Cine îl propune: “Aduce ca stil de joc cu marele Rodion Cămătaru”
Vezi toate știrile
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Gigi Becali, anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”. Ce a produs “ruptura” 5 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 6 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract
Citește și
Cele mai citite
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”