Marele test pentru Gică Hagi dacă devine selecționer: ”Să-l sune pe Diego Simeone, să-l întrebe cum face”

Sebastian Ujica Publicat: 30 martie 2026, 8:31

Gică Hagi, în timpul unui eveniment / Sport Pictures

Ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu la națională va avea loc marți seară, Slovacia – România, de la 21.45 în direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Lucescu nu va fi pe bancă însă după momentele cumplite de duminică.

Jerry Gane va conduce echipa de la margine. Meciul cu Slovacia devine astfel unul extrem de important, fiind o șansă pentru titulari să-i arate viitorului selecționer că se poate baza pe ei.

Ce face Gică cu Ianis?

Numele viitorului selecționer pare tot mai cert: Gică Hagi. Mai lipsește practic doar confirmarea oficială. Iar Hagi va avea o misiune extrem de dificilă: să formeze o nouă națională care să lupte pentru revenirea la un Campionat Mondial.

Impresarul Giovanni Becali a vorbit despre primul obstacol pe care îl va avea Gică Hagi la națională: relația cu fiul său, Ianis, cel care a fost căpitanul naționalei la meciul cu Turcia. Evoluția lui Ianis a fost criticată însă din toate direcțiile.

„E copilul lui. E o întrebare dificilă. Să-i dea un telefon lui Simeone de la Atletico Madrid. Să-l întrebe ce face cu Giuliano. Joacă pe bandă și nu operează goluri. E drept, face toată banda aia. Ianis, cu Turcia, a fost sub valoarea pe care noi credem că o are. E căpitan, are un nume. Dacă Ianis nu va fi în formă, trebuie să-l sune pe Simeone. Știu dintr-o sursă sigură că i-a spus: aici, în primul rând, trebuie să faci 11-12 km. Nu trebuie să dai multe goluri, dar faci banda aia. Face bine faza defensivă Giuliano. Eu i-aș spune să vorbească cu Simeone dacă Ianis nu e în formă. Trebuie atenție. E o chestie de tată-băiat” a spus Giovanni Becali pentru Fanatik.

Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Observator
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Dialog uluitor Mircea Lucescu – soția Neli, de pe patul de spital: „Vreau să merg la Bratislava!” / „Schimb yala la ușă dacă pleci!”
Fanatik.ro
Dialog uluitor Mircea Lucescu – soția Neli, de pe patul de spital: „Vreau să merg la Bratislava!” / „Schimb yala la ușă dacă pleci!”
10:57

Eduard Ionescu, victorie la Cupa Mondială! Urmează duelul cu numărul 1 mondial
10:54

“Schimb yala de la uşă”. Mircea Lucescu, dialog incredibil cu soţia Neli, pe patul de spital: “FRF l-a disperat”
10:50

Salariul uriaş pe care îl încasează Nicolae Stanciu în China
10:49

Motivul pentru care Louis Munteanu nu a ajuns la FCSB: „Văd altfel jocul”
10:24

Tyson Fury „a îmblânzit” un leu înaintea revenirii în ring: „Ți se spune leul, dar ești o pisicuță”
10:20

Denver Nuggets – Golden State 116-93. Nikola Jokic, aproape de un triple double
Vezi toate știrile
1 Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia 2 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului 3 “Astăzi voi semna.” Transfer surpriză pentru Bogdan Vătăjelu 4 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 5 Foto“Nu plătesc taxe” Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut! 6 BREAKING NEWSMircea Lucescu şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională: “Gata, s-a terminat!”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune