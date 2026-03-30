Marele test pentru Gică Hagi dacă devine selecționer: ”Să-l sune pe Diego Simeone, să-l întrebe cum face”

Ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu la națională va avea loc marți seară, Slovacia – România, de la 21.45 în direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Lucescu nu va fi pe bancă însă după momentele cumplite de duminică.
Jerry Gane va conduce echipa de la margine. Meciul cu Slovacia devine astfel unul extrem de important, fiind o șansă pentru titulari să-i arate viitorului selecționer că se poate baza pe ei.
Ce face Gică cu Ianis?
Numele viitorului selecționer pare tot mai cert: Gică Hagi. Mai lipsește practic doar confirmarea oficială. Iar Hagi va avea o misiune extrem de dificilă: să formeze o nouă națională care să lupte pentru revenirea la un Campionat Mondial.
Impresarul Giovanni Becali a vorbit despre primul obstacol pe care îl va avea Gică Hagi la națională: relația cu fiul său, Ianis, cel care a fost căpitanul naționalei la meciul cu Turcia. Evoluția lui Ianis a fost criticată însă din toate direcțiile.
„E copilul lui. E o întrebare dificilă. Să-i dea un telefon lui Simeone de la Atletico Madrid. Să-l întrebe ce face cu Giuliano. Joacă pe bandă și nu operează goluri. E drept, face toată banda aia. Ianis, cu Turcia, a fost sub valoarea pe care noi credem că o are. E căpitan, are un nume. Dacă Ianis nu va fi în formă, trebuie să-l sune pe Simeone. Știu dintr-o sursă sigură că i-a spus: aici, în primul rând, trebuie să faci 11-12 km. Nu trebuie să dai multe goluri, dar faci banda aia. Face bine faza defensivă Giuliano. Eu i-aș spune să vorbească cu Simeone dacă Ianis nu e în formă. Trebuie atenție. E o chestie de tată-băiat” a spus Giovanni Becali pentru Fanatik.
