Basarab Panduru a găsit soluția pentru defensiva echipei naționale: „Nu m-ar mira să fie chemat” - Antena Sport

Universitatea Cluj a obținut vineri seară un succes important pe terenul celor de la FC Botoșani și a făcut un pas mare către accederea în play-off. Ardelenii sunt la mâna lor în această luptă și pot „tranșa” acest obiectiv pe teren propriu, etapa viitoare.

Basarab Panduru a remarcat unul dintre jucătorii lui Cristiano Bergodi și a transmis că acesta are șanse mari să fie convocat de Mircea Lucescu la echipa națională.

Andrei Coubiș, noul fundaș central al naționalei? Ce spune Basarab Panduru

Transferat în această vară de Universitatea Cluj de la AC Milan, Andrei Coubiș și-a făcut rapid loc în echipa de start a formației antrenate de Cristiano Bergodi.

Stoperul român a impresionat încă din primele sale jocuri în tricoul „șepcilor roșii”, iar Basarab Panduru a transmis că acesta ar putea fi o soluție pentru defensiva echipei naționale.

„Legat de Coubiş, e devreme să te bagi în discuţie, dar nu m-ar mira să fie chemat la naţională, la un meci amical. Vor fi amicale înainte de Mondial, nu m-ar mira dacă e chemat. La anul, dacă va continua să joace, la ce fizic are…