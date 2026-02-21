Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Basarab Panduru a găsit soluția pentru defensiva echipei naționale: „Nu m-ar mira să fie chemat” - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Basarab Panduru a găsit soluția pentru defensiva echipei naționale: „Nu m-ar mira să fie chemat”

Basarab Panduru a găsit soluția pentru defensiva echipei naționale: „Nu m-ar mira să fie chemat”

Daniel Işvanca Publicat: 21 februarie 2026, 8:46

Comentarii
Basarab Panduru a găsit soluția pentru defensiva echipei naționale: Nu m-ar mira să fie chemat”

Jucătorii de la Universitatea Cluj / SPORT PICTURES

Universitatea Cluj a obținut vineri seară un succes important pe terenul celor de la FC Botoșani și a făcut un pas mare către accederea în play-off. Ardelenii sunt la mâna lor în această luptă și pot „tranșa” acest obiectiv pe teren propriu, etapa viitoare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Basarab Panduru a remarcat unul dintre jucătorii lui Cristiano Bergodi și a transmis că acesta are șanse mari să fie convocat de Mircea Lucescu la echipa națională.

Andrei Coubiș, noul fundaș central al naționalei? Ce spune Basarab Panduru

Transferat în această vară de Universitatea Cluj de la AC Milan, Andrei Coubiș și-a făcut rapid loc în echipa de start a formației antrenate de Cristiano Bergodi.

Stoperul român a impresionat încă din primele sale jocuri în tricoul „șepcilor roșii”, iar Basarab Panduru a transmis că acesta ar putea fi o soluție pentru defensiva echipei naționale.

„Legat de Coubiş, e devreme să te bagi în discuţie, dar nu m-ar mira să fie chemat la naţională, la un meci amical. Vor fi amicale înainte de Mondial, nu m-ar mira dacă e chemat. La anul, dacă va continua să joace, la ce fizic are…

Reclamă
Reclamă

Omul are doar 3-4-5 meciuri. Mi se pare puţin. I-aş da şi lui un timp de adaptare la seniori. El n-a jucat niciodată la seniori. Coubiş cred că îi fata lui Eissat. Eu cred că va fi luat la un meci amical”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Observator
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi”
Fanatik.ro
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi”
12:47
Diana Șucu, mesaj direct pentru un titular de la Rapid în ziua derby-ului cu Dinamo: „Ne e dor de tine”
12:38
CFR Cluj – Petrolul LIVE TEXT (18:00). Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off. Echipele probabile
12:27
BREAKING NEWSMircea Lucescu rămâne pe bancă și va conduce naționala României la barajul cu Turcia! Anunțul făcut de selecționer
12:14
Rapid – Dinamo, sub semnul întrebării? Anunțul făcut de LPF: „Se va întrerupe meciul”
11:54
VIDEO„Chiar am fost martori la asta?” Cel mai „nebun” autogol văzut pe terenul de fotbal. Ce s-a putut întâmpla
11:46
Rapid – Dinamo, în pericol să fie amânat! Ninsoarea dă mari bătăi de cap: „Se fac eforturi mari să se joace”
Vezi toate știrile
1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 3 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădeniiUTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă