Reacția turcilor, după ce au aflat că Mircea Lucescu va conduce România la baraj: „Incertitudinea a luat sfârșit” - Antena Sport

Turcii au reacționat la scurt timp după ce au aflat că Mircea Lucescu va conduce naționala României la barajul de luna viitoare. Ei au publicat un articol pe prima pagină, oferind toate detaliile despre selecționer.
„Il Luce”, ajuns la vârsta de 80 de ani, s-a confruntat cu probleme de sănătate în această iarnă, fiind de mai multe ori internat. Selecționerul a fost și în Belgia, la un doctor român, pentru a mai multe investigații medicale, iar în urma răspunsului primit a luat decizia de a continua alături de „tricolori”.
Reacția turcilor, după ce au aflat că Mircea Lucescu va conduce România la baraj
Turcii au dezvăluit că incertitudinea care plana în jurul situației lui Mircea Lucescu s-a răspândit, după anunțul oficial făcut de FRF. Ei au transmis că „Il Luce” va putea conduce naționala în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026, care se va disputa pe 26 martie, la Istanbul
„Incertitudinea din jurul lui Mircea Lucescu din România, care va înfrunta echipa națională în semifinala play-off-ului preliminar al Cupei Mondiale din martie, a luat sfârșit.
Antrenorul român, care fusese tratat la un spital din București, a consultat apoi un medic român la Bruxelles pentru un control. În urma acestei examinări, Federația Română de Fotbal a anunțat că antrenorul în vârstă de 80 de ani va fi la conducerea echipei”, au notat turcii de la fanatik.tr.
Reacția lui Mircea Lucescu
După o ședință pe care a avut-o cu cei din cadrul Federației, Mircea Lucescu a confirmat că va conduce gruparea tricoloră la barajul cu Turcia, dar și la cel cu Slovacia / Kosovo, dacă naționala va merge mai departe.
„De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți.
Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a declarat acesta.
- Mircea Lucescu rămâne pe bancă și va conduce naționala României la barajul cu Turcia! Anunțul făcut de selecționer
- Basarab Panduru a găsit soluția pentru defensiva echipei naționale: „Nu m-ar mira să fie chemat”
- Mihai Stoichiţă: “O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună!” Se ştie verdictul medicilor în cazul selecţionerului
- Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%”
- Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, mesaj pentru Mircea Lucescu: “Sper să-și recapete sănătatea”