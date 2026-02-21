Reacția turcilor, după ce au aflat că Mircea Lucescu va conduce România la baraj: „Incertitudinea a luat sfârșit” - Antena Sport

Închide meniul
Reacția turcilor, după ce au aflat că Mircea Lucescu va conduce România la baraj: „Incertitudinea a luat sfârșit"

Reacția turcilor, după ce au aflat că Mircea Lucescu va conduce România la baraj: „Incertitudinea a luat sfârșit"

Reacția turcilor, după ce au aflat că Mircea Lucescu va conduce România la baraj: „Incertitudinea a luat sfârșit”

Viviana Moraru Publicat: 21 februarie 2026, 12:59

Reacția turcilor, după ce au aflat că Mircea Lucescu va conduce România la baraj: Incertitudinea a luat sfârșit”

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Turcii au reacționat la scurt timp după ce au aflat că Mircea Lucescu va conduce naționala României la barajul de luna viitoare. Ei au publicat un articol pe prima pagină, oferind toate detaliile despre selecționer.  

„Il Luce”, ajuns la vârsta de 80 de ani, s-a confruntat cu probleme de sănătate în această iarnă, fiind de mai multe ori internat. Selecționerul a fost și în Belgia, la un doctor român, pentru a mai multe investigații medicale, iar în urma răspunsului primit a luat decizia de a continua alături de „tricolori”.  

Reacția turcilor, după ce au aflat că Mircea Lucescu va conduce România la baraj 

Turcii au dezvăluit că incertitudinea care plana în jurul situației lui Mircea Lucescu s-a răspândit, după anunțul oficial făcut de FRF. Ei au transmis că „Il Luce” va putea conduce naționala în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026, care se va disputa pe 26 martie, la Istanbul 

Incertitudinea din jurul lui Mircea Lucescu din România, care va înfrunta echipa națională în semifinala play-off-ului preliminar al Cupei Mondiale din martie, a luat sfârșit. 

Antrenorul român, care fusese tratat la un spital din București, a consultat apoi un medic român la Bruxelles pentru un control. În urma acestei examinări, Federația Română de Fotbal a anunțat că antrenorul în vârstă de 80 de ani va fi la conducerea echipei”, au notat turcii de la fanatik.tr. 

Reacția lui Mircea Lucescu 

După o ședință pe care a avut-o cu cei din cadrul Federației, Mircea Lucescu a confirmat că va conduce gruparea tricoloră la barajul cu Turcia, dar și la cel cu Slovacia / Kosovo, dacă naționala va merge mai departe. 

De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri. Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți. 

Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea. Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a declarat acesta. 

1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: "Cea mai mare umilință pentru sportul românesc" 2 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: "100%" 3 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: "În prostia mea credeam la titlu!" Face praf un jucător: "Parcă a băut două sticle de whiskey" 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: "Foarte multe probleme". Ce îi reproşează actualului preşedinte
