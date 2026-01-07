Mircea Lucescu, primele declaraţii după ce nu a mai ajuns în Antalya din pricina problemelor de sănătate - Antena Sport

Selecţionerul echipei naţionale, Mircea Lucescu (80 de ani), a făcut primele declaraţii după ce şi-a amânat deplasarea în Antalya.

Deşi se zvonea că ar putea merge la amicalul FCSB-ului cu Beşiktaş, din Antalya, Mircea Lucescu a dat de înţeles că nu va mai pleca deloc în Turcia.

Mircea Lucescu: “Nu m-am dus în Antalya pentru că nu m-am simţit foarte bine”

“Eu nu m-am dus în Antalya pentru că nu m-am simțit foarte bine, atâta tot. Îi aștept pe băieți să vină, apoi mă voi duce unde va trebui să mă duc. Este totul foarte clar”, a declarat Mircea Lucescu pentru digisport.ro.

Aflat cu ceilalţi membri ai staff-ului FRF în Antalya, Marius Niculae transmitea, recent, că îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya.

“(n.r: Domnul Lucescu vi se va alătura în acest cantonament?) Sperăm. Se simte mult mai bine, avea ceva probleme de sănătate. Sperăm să vină şi el”, declara Marius Niculae din Antalya.