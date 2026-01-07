Mircea Lucescu, primele declaraţii după ce nu a mai ajuns în Antalya din pricina problemelor de sănătate - Antena Sport

Selecţionerul echipei naţionale, Mircea Lucescu (80 de ani), a făcut primele declaraţii după ce şi-a amânat deplasarea în Antalya.
Deşi se zvonea că ar putea merge la amicalul FCSB-ului cu Beşiktaş, din Antalya, Mircea Lucescu a dat de înţeles că nu va mai pleca deloc în Turcia.
Mircea Lucescu: “Nu m-am dus în Antalya pentru că nu m-am simţit foarte bine”
“Eu nu m-am dus în Antalya pentru că nu m-am simțit foarte bine, atâta tot. Îi aștept pe băieți să vină, apoi mă voi duce unde va trebui să mă duc. Este totul foarte clar”, a declarat Mircea Lucescu pentru digisport.ro.
Aflat cu ceilalţi membri ai staff-ului FRF în Antalya, Marius Niculae transmitea, recent, că îl aşteaptă pe Mircea Lucescu în Antalya.
“(n.r: Domnul Lucescu vi se va alătura în acest cantonament?) Sperăm. Se simte mult mai bine, avea ceva probleme de sănătate. Sperăm să vină şi el”, declara Marius Niculae din Antalya.
România va disputa în luna martie a acestui an, pe 26, de la ora 19:00, semifinala barajului pentru World Cup 2026, în deplasare, împotriva Turciei. Învingătoarea acestui duel va întâlni în finala barajului învingătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo. Pierzătoarele vor susţine între ele un meci amical.
Dacă va reuşi să meargă la Mondialul din America, turneu final transmis exclusiv în Universul Antena, România va avea parte de o grupă accesibilă, din care fac parte una din ţările gazdă, SUA, Australia şi Paraguay.
