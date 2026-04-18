Naționala feminină, victorie categorică în meciul întrerupt peste două ore. „Tricolorele” continuă lupta pentru Mondial

UEFA are alocate 11 locuri la turneul final care va avea loc în Brazilia în 2027, iar o a 12-a echipă europeană s-ar putea califica la Cupa Mondială în urma unui play-off intercontinental. Cele 11 echipe calificate vor fi decise astfel: calificare directă – cele 4 câştigătoare ale grupelor din Liga A; calificare în urma meciurilor din play-off.

Traseul 1: ocupantele locurilor 2 şi 3 din grupele din Liga A vor juca o primă rundă de play-off împotriva celor 6 câştigătoare de grupă şi a primelor 2 celor mai bune echipe de pe locurile 2 din Liga C;

Traseul 2: ocupantelor locurilor 4 în grupele din Liga A şi câştigătoarele de grupă din Liga B vor juca în prima rundă de play-off împotriva echipelor de pe locurile 2 şi 3 din Liga B.

Ulterior, câştigătoarele primei runde de play-off provenite de pe ambele trasee vor fi împerecheate în urma unei trageri la sorţi, iar 7 dintre câştigătoarele rundei a doua din play-off se vor califica la Cupa Mondială (ierarhia va fi stabilită pe baza rezultatelor din preliminarii). Cea de-a opta câştigătoare din play-off va juca un baraj intercontinental.