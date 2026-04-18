Naționala feminină, victorie categorică în meciul întrerupt peste două ore. „Tricolorele” continuă lupta pentru Mondial

Naţionala feminină de fotbal a României a învins echipa Ciprului cu scorul de 3-0 (1-0), sâmbătă, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, într-un meci din Grupa C5 a preliminariilor Cupei Mondiale din 2027.
Tricolorele s-au impus prin golurile marcate de Ana Maria Vlădulescu (5), Ioana Stancu (85) şi Mihaela Ciolacu (90+1). Vlădulescu a trimis mingea în bară în min. 60.
România – Cipru 3-0
Meciul a fost întrerupt de o ploaie torenţială cu grindină în minutul 20 şi s-a reluat după o pauză de circa două ore şi 20 de minute.
Selecţionerul echipei României, Massimo Pedrazzini, a acuzat o stare de ameţeală la prânz, potrivit FRF, motiv pentru care nu a stat pe bancă, naţionala fiind condusă de antrenoarea secundă Iulia Mera.
România a evoluat în formula Andreea Părăluţă – Claudia Bistrian (Anda Jivan, 89), Ana Maria Stanciu (Brigitta Goder, 70), Maria Ficzay, Erika Gered – Ştefania Vătafu (căpitan; Cristina Botojel, 81), Olga Iordăchiuşi, Mihaela Ciolacu – Ioana Stancu (Oana Negrea, 89), Ioana Bălăceanu, Ana Vlădulescu (Carmen Marcu, 70).
Ştefania Vătafu a disputat ultimul său meci pentru echipa naţională pe teren propriu, ajungând la 132 de apariţii şi 28 de goluri marcate.
România ocupă primul loc, cu 9 puncte, urmată de Moldova, 1 punct, Cipru, 1 punct.
Ultimele meciuri din grupă vor fi Moldova – România (5 iunie) şi Cipru – Moldova (9 iunie).
UEFA are alocate 11 locuri la turneul final care va avea loc în Brazilia în 2027, iar o a 12-a echipă europeană s-ar putea califica la Cupa Mondială în urma unui play-off intercontinental. Cele 11 echipe calificate vor fi decise astfel: calificare directă – cele 4 câştigătoare ale grupelor din Liga A; calificare în urma meciurilor din play-off.
Traseul 1: ocupantele locurilor 2 şi 3 din grupele din Liga A vor juca o primă rundă de play-off împotriva celor 6 câştigătoare de grupă şi a primelor 2 celor mai bune echipe de pe locurile 2 din Liga C;
Traseul 2: ocupantelor locurilor 4 în grupele din Liga A şi câştigătoarele de grupă din Liga B vor juca în prima rundă de play-off împotriva echipelor de pe locurile 2 şi 3 din Liga B.
Ulterior, câştigătoarele primei runde de play-off provenite de pe ambele trasee vor fi împerecheate în urma unei trageri la sorţi, iar 7 dintre câştigătoarele rundei a doua din play-off se vor califica la Cupa Mondială (ierarhia va fi stabilită pe baza rezultatelor din preliminarii). Cea de-a opta câştigătoare din play-off va juca un baraj intercontinental.
