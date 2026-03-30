Nicolae Stanciu a rupt tăcerea, după presupusul conflict din vestiarul naționalei: „Induce lumea în eroare”

Daniel Işvanca Publicat: 30 martie 2026, 19:11

Nicolae Stanciu / Sportpictures

Luni a avut loc o conferință de presă în care Nicolae Stanciu și Ionel Gane au prefațat amicalul de marți cu Slovacia, transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Căpitanul naționalei României a vorbit despre presupusul conflict din cadrul vestiarului, de după barajul ratat cu Turcia și a avut un mesaj clar cu privire la selecționerul Mircea Lucescu.

Nicolae Stanciu, resemnat după ratarea calificării la World Cup 2026

România a ratat o nouă șansă de a se califica la Campionatul Mondial de anul acesta, însă resemnarea a cuprins rapid vestiarul echipei naționale.

La conferința de presă dinaintea amicalului cu Slovacia, Nicolae Stanciu a vorbit despre conflictul despre care s-a scris și care ar fi avut loc în vestiar după meciul cu Turcia, dar a explicat și care este atmosfera după ratarea obiectivului.

„În calitate de căpitan, e datoria mea să îmi apăr colegii și să spun adevărul. A apărut o știre foarte gravă după părerea mea, induce lumea în eroare. Vrea să spun doar atât: de când a venit Mister la echipa națională, niciunul dintre jucători nu i-a răspuns niciodată în timpul unei ședințe, chiar dacă are modul lui de a vorbi, nimeni nu a scos niciun cuvânt la ședința despre analiza meciurilor. Știrea îi poate afecta pe cei doi menționați și poate induce o țară în eroare. Așa reiese din acea știre. Este total fals.

Cred că cel mai indicat ar fi ca Mister (n. r. Ionel Gane) legate de ceea ce s-a petrecut ieri. Nu voi vorbi eu. A fost un joc, suntem mai bine, suntem mai liniștiți, ne bucurăm că dânsul e bine, este cel mai important.

Pentru mine a fost ultima șansă, la următorul Mondial voi avea 37 de ani. Atâta timp cât ești în activitate și ești chemat, e datoria ta să vii și să ajuți. Nu cred că avem dreptul de a ne retrage de la națională, dar încerc să îi înțeleg și pe cei care au făcut-o. Nici eu și nici alt coleg nu a făcut îndeajuns de mult pentru a avea acest drept de a renunța”, a declarat Nicolae Stanciu, la conferința de presă.

