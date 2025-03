Nicolae Stanciu, discurs de căpitan înainte de România - Bosnia: "E cel mai important meci! Vrem să mergem la Mondial" - Antena Sport

Nicolae Stanciu, discurs de căpitan înainte de România – Bosnia, meci care va fi pe 21 martie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Stanciu e de părere că partida cu Bosnia este cea mai importantă, având în vedere că este şi prima din drumul spre World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena. Căpitanul României spune că cele 3 puncte sunt importante în perspectiva unei calificări istorie la Campionatul Mondial din 2026.

Nicolae Stanciu, discurs de căpitan înainte de România – Bosnia

„Sper să continuăm ceea ce am creat în ultimii doi ani. Cred că am ajuns să jucăm şi mai bine decât am făcut-o în preliminariile de la EURO, chiar şi la meciurile de la EURO. Jocul nostru a arătat mult mai bine în Liga Naţiunilor şi sperăm să continuăm tot aşa. Meciul pe care l-am jucat cu ei a fost în 2022, s-au schimbat mulţi jucători la ei, dar şi la noi.

Fiind şi primul meci, este cel mai important al campaniei. Ştim importanţa lui şi ce moral îţi oferă o primă victorie chiar în primul meci pentru calificări. Avem nevoie de cele 3 puncte pentru că toţi ne dorim să mergem la Mondial„, a spus Nicolae Stanciu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino

Portari

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 30/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 27/1), Deian ⁠SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 37/1), Mihai POPESCU (FCSB, 0/0), Denis CIOBOTARIU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 44/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 46/6);

Mijlocași

Marius MARIN (Pisa | Italia, 28/0), Adrian ȘUT (FCSB, 4/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 65/11), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 79/15), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 33/9), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 15/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 21/4), Florin TĂNASE (FCSB, 18/3), Dennis POLITIC (Dinamo, 0/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 20/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 41/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 3/1).

Programul echipei naționale de fotbal în 2025

21 martie – Preliminarii CM 2026: ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina

24 martie – Preliminarii CM 2026: San Marino – ROMÂNIA

7 iunie – Preliminarii CM 2026: Austria – ROMÂNIA

10 iunie – Preliminarii CM 2026: ROMÂNIA – Cipru

5 septembrie – Amical: Canada

9 septembrie – Preliminarii CM 2026: Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie – Amical: ROMÂNIA – Moldova

12 octombrie – Preliminarii CM 2026: ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie – Preliminarii CM 2026: Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie – Preliminarii CM 2026: ROMÂNIA – San Marino

