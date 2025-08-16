Joan Garcia s-a accidentat la încălzire, dar joacă în Mallorca - Barcelona! Ce s-a întâmplat înaintea meciului - Antena Sport

Joan Garcia şi doctorul de la Barcelona / Profimedia

Joan Garcia, portarul celor de la Barcelona, a avut parte de un eveniment nefericit la încălzirea dinaintea meciului de pe terenul celor de la Mallorca, în prima etapă a noului sezon din La Liga.

La încălzire, Joan Garcia a fost surprins având probleme cu degetul mic de la mâna stângă, fiin vizibil afectat de acest lucru.

Joan Garcia, pe teren în Mallorca – Barcelona, după ce s-a accidentat la încălzire

Echipa medicală a intervenit imediat, chiar pe teren. Medicul catalanilor a fost surprins în timp ce “îi punea la loc” degetul portarului Barcelonei, potrivit marca.com.

Ulterior, Garcia a mers la vestiare, acolo unde mâna sa a fost bandajată. Portarul catalanilor a revenit apoi la încălzire şi a şi început meciul pe care echipa lui Hansi Flick îl dispută în prima etapă a noului sezon din La Liga.

¡Qué dolor! 😱

🤕 A Joan García se le dobló el meñique durante el calentamiento

👨🏿‍⚕️ El doctor Pruna se lo colocó y podrá jugar el partido contra el Mallorca#MallorcaBarça pic.twitter.com/Q5NdNfhKbK

— MARCA (@marca) August 16, 2025