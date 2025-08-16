Joan Garcia s-a accidentat la încălzire, dar joacă în Mallorca - Barcelona! Ce s-a întâmplat înaintea meciului - Antena Sport

Închide meniul
Joan Garcia s-a accidentat la încălzire, dar joacă în Mallorca – Barcelona! Ce s-a întâmplat înaintea meciului

Publicat: 16 august 2025, 20:47

Joan Garcia şi doctorul de la Barcelona / Profimedia

Joan Garcia, portarul celor de la Barcelona, a avut parte de un eveniment nefericit la încălzirea dinaintea meciului de pe terenul celor de la Mallorca, în prima etapă a noului sezon din La Liga.

La încălzire, Joan Garcia a fost surprins având probleme cu degetul mic de la mâna stângă, fiin vizibil afectat de acest lucru.

Joan Garcia, pe teren în Mallorca – Barcelona, după ce s-a accidentat la încălzire

Echipa medicală a intervenit imediat, chiar pe teren. Medicul catalanilor a fost surprins în timp ce “îi punea la loc” degetul portarului Barcelonei, potrivit marca.com.

Ulterior, Garcia a mers la vestiare, acolo unde mâna sa a fost bandajată. Portarul catalanilor a revenit apoi la încălzire şi a şi început meciul pe care echipa lui Hansi Flick îl dispută în prima etapă a noului sezon din La Liga.

Cotat la 25 de milioane de euro, Joan Garcia a ajuns la formaţia e pe Camp Nou în iarna acestui an, fiind transferat de la rivala din oraş, Espanyol.

Barcelona a început perfect noul sezon din La Liga. După numai 7 minute, Raphinha a reuşit să deschidă scorul în deplasarea de pe terenul celor de la Mallorca. Brazilianul a înscris cu o lovitură de cap, din centrarea lui Lamine Yamal.

Barcelona i-a înregistrat pe Joan Garcia şi Marcus Rashford în ziua meciului cu Mallorca

În ziua meciului din La Liga cu Mallorca, FC Barcelona a reuşit în sfârşit să-i înscrie în lot pe noul portar Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford, punând capăt unei telenovele care dura de mai multe săptămâni.

Fără Marc-André ter Stegen de mai multe luni, Hansi Flick se pregătea să înceapă sezonul 2025-2026 fără portarul numărul 1, Wojciech Szczesny nefiind nici el înscris.

Potrivit Mundo Deportivo, comisia medicală din La Liga a aprobat absenţa de lungă durată a lui ter Stegen, permiţând Barça să economisească 80% din salariul său pentru a-şi reduce masa salarială. O absenţă mai mult sau mai puţin îndelungată a fost, de altfel, cauza unei dispute între club şi portarul german, înainte ca jucătorul să îngroape securea războiului.

Joan Garcia va fi legitimat pe toată durata sezonului, spre deosebire de Dani Olmo şi Pau Victor în sezonul trecut, care au trebuit să-şi reînnoiască înscrierile în ianuarie.

Englezul Marcus Rashford (împrumutat de la Manchester United) a primit, de asemenea, undă verde din partea ligii şi va juca în Insulele Baleare în cursul acestei seri.

