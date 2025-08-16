Joan Garcia s-a accidentat la încălzire, dar joacă în Mallorca - Barcelona! Ce s-a întâmplat înaintea meciului - Antena Sport

Joan Garcia, portarul celor de la Barcelona, a avut parte de un eveniment nefericit la încălzirea dinaintea meciului de pe terenul celor de la Mallorca, în prima etapă a noului sezon din La Liga.
La încălzire, Joan Garcia a fost surprins având probleme cu degetul mic de la mâna stângă, fiin vizibil afectat de acest lucru.
Joan Garcia, pe teren în Mallorca – Barcelona, după ce s-a accidentat la încălzire
Echipa medicală a intervenit imediat, chiar pe teren. Medicul catalanilor a fost surprins în timp ce “îi punea la loc” degetul portarului Barcelonei, potrivit marca.com.
Ulterior, Garcia a mers la vestiare, acolo unde mâna sa a fost bandajată. Portarul catalanilor a revenit apoi la încălzire şi a şi început meciul pe care echipa lui Hansi Flick îl dispută în prima etapă a noului sezon din La Liga.
Cotat la 25 de milioane de euro, Joan Garcia a ajuns la formaţia e pe Camp Nou în iarna acestui an, fiind transferat de la rivala din oraş, Espanyol.
Barcelona a început perfect noul sezon din La Liga. După numai 7 minute, Raphinha a reuşit să deschidă scorul în deplasarea de pe terenul celor de la Mallorca. Brazilianul a înscris cu o lovitură de cap, din centrarea lui Lamine Yamal.
