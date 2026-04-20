Primul lucru pe care Gică Hagi l-a cerut jucătorilor, după preluarea naţionalei: “Atunci vom vorbi de performanţe”

Selecţionerul Gică Hagi a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că le va cere jucătorilor de la naţională să presteze “un fotbal curajos”. “Generaţia noastră ataca foarte mult”, spune el.

“Jucătorul trebuie să ştie să atace, să ştie să se apere. Posesia şi presiunea, dacă ai jucători care fac lucrul acesta o să ai o echipă care ştie să atace, ştie să se apere. Vom fi dinamici când vorbim de sisteme de joc. Lucrul cel mai important în teren este să ai personalitate, mentalitate foarte bună care în timp se poate construi, de a lua decizii foarte bune şi de învingător. O să antrenăm mult tot ce înseamnă relaţiile de joc. Fotbalul curajos, atât ofensiv cât şi defensiv bun. Aunci cred că putem să vorbim de performanţe. M-am născut să câştig. La echipa naţională trebuie să câştigi. O să vină şi înfrângerea, dar nu trebuie să ne fie frică.

Primul lucru pe care Gică Hagi l-a cerut jucătorilor, după preluarea naţionalei

Trebuie la fiecare meci să dăm totul pentru echipa naţională, să ştim să atacăm şi să ne apărăm. Generaţia noastră ataca foarte mult. În fotbal trebuie să faci ambele faze foarte bine. Sunt principiile de bază, ofensiv, posesia şi presiunea. Le voi cere jucătorilor să facem lucrul ăsta”, a afirmat Hagi.

“Nu o să mă plâng niciodată că nu am jucători sau că nu am timp”, a mai menţionat el.

“Trebuie să credem mult mai mult în ce facem şi în ultima treime de teren să avem curaj. Sper să fiu inspirat să fac totul ca echipa naţională să câştige. O mare responsabilitate să reprezint încă o dată România, aşa cum am făcut-o ca jucător, sper să o fac şi ca antrenor. Unul din obiectivele cele mai importante este să îi fac mulţumiţi pe suporteri. Este o mare onoare şi o mare responsabilitate. O să încerc să dau tot ce am mai bun”.