Home | Fotbal | Echipa naţională | Probleme pentru Turcia, înaintea barajului cu România. Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament

Viviana Moraru Publicat: 22 martie 2026, 10:36

Comentarii
Vincenzo Montella, la un antrenament al Turciei/ Profimedia

Turcia se confruntă cu probleme, înaintea barajului cu România. Vincenzo Montella nu s-a putut baza pe toţi jucătorii convocaţi la ultimul antrenament desfăşurat.

Concret, trei jucători au acuzat probleme medicale şi nu s-au antrenat alături de restul lotului, cu doar cinci zile înaintea meciului de la Istanbul cu România. Semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 se va disputa joi, de la ora 19:00.

Federaţia Turcă a anunţat că fundaşul Abdulkerim Bardakci s-a antrenat separat, iar mijlocaşul Bariș Alper Yilmaz şi portarul Ugurcan Cakir, toţi de la Galatasaray, nu s-au putut pregăti deloc.

“Antrenamentul de astăzi s-a desfășurat cu un total de 19 jucători, incluzându-i, pe lângă fotbaliștii care au participat la sesiunea de ieri, pe Oguz Aydin de la Fenerbahce, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali, Kaan Ayhan și Yunus Akgun de la Galatasaray, Muhammed Şengezer de la Başakşehir, Mustafa Eskihellac de la Trabzonspor.

La antrenament au fost prezenți și jucătorii Baran Gezek, Bariş Kalayci, Eyup Aydin, Hamza Gureler și Yasin Ozcan, de la naționala U21. Abdulkerim Bardakci a finalizat antrenamentul lucrând separat, făcând alergare ușoară, în timp ce Bariş Alper Yilmaz și Ugurcan Cakır, care nu au putut participa la ședința de pregătire din cauza durerilor, au primit tratament”, a anunţat Federaţia Turcă, conform presei din Turcia.

Lotul Turciei pentru meciul cu România

  • Portari: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Şengezer (Başakșehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray)
  • Fundaşi: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)
  • Mijlocaşi: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beșiktaș), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)
  • Atacanţi: Aral Simsir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasımpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Beșiktaș), Yunus Akgun (Galatasaray)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă o zi de schi la Predeal pe final de sezon. La 81 de ani, Elena se bucură de linişte şi pârtii libere
Observator
Cât costă o zi de schi la Predeal pe final de sezon. La 81 de ani, Elena se bucură de linişte şi pârtii libere
Tragedie la Istanbul, chiar înainte de barajul Turcia – România! Clădiri prăbușite în apropierea stadionului pe care se va juca meciul. Video
Fanatik.ro
Tragedie la Istanbul, chiar înainte de barajul Turcia – România! Clădiri prăbușite în apropierea stadionului pe care se va juca meciul. Video
13:16

Campioana olimpică Keely Hodgkinson s-a antrenat cu pantofi împrumutaţi. Ce s-a întâmplat
13:10

Ramona Elena Verman, locul 6 la săritura în lungime, la Campionatul Mondial de sală
13:08

Idolul lui Arda Guler este cel mai mare rival al lui Gică Hagi din Turcia
12:47

Alexandru Chipciu a numit marele avantaj al României în faţa Turciei: “S-a văzut în meciul cu Austria”
12:38

EXCLUSIVCondiţia esenţială pe care o pune Edi Iordănescu pentru o revenire la naţională: “Să nu mă acuzaţi!”
12:23

Gică Hagi le-a dezvăluit turcilor ce discută cu fiul Ianis, înaintea barajului României: “În fiecare zi amintim de asta”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul 2 Mirel Rădoi a încalcat regulilele la meciul cu UTA. De ce FCSB va scăpa fără sancțiuni 3 NEWS ALERTConvocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România 4 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 5 Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant 6 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav