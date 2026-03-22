Probleme pentru Turcia, înaintea barajului cu România. Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament

Turcia se confruntă cu probleme, înaintea barajului cu România. Vincenzo Montella nu s-a putut baza pe toţi jucătorii convocaţi la ultimul antrenament desfăşurat.

Concret, trei jucători au acuzat probleme medicale şi nu s-au antrenat alături de restul lotului, cu doar cinci zile înaintea meciului de la Istanbul cu România. Semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 se va disputa joi, de la ora 19:00.

Federaţia Turcă a anunţat că fundaşul Abdulkerim Bardakci s-a antrenat separat, iar mijlocaşul Bariș Alper Yilmaz şi portarul Ugurcan Cakir, toţi de la Galatasaray, nu s-au putut pregăti deloc.

“Antrenamentul de astăzi s-a desfășurat cu un total de 19 jucători, incluzându-i, pe lângă fotbaliștii care au participat la sesiunea de ieri, pe Oguz Aydin de la Fenerbahce, Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali, Kaan Ayhan și Yunus Akgun de la Galatasaray, Muhammed Şengezer de la Başakşehir, Mustafa Eskihellac de la Trabzonspor.

La antrenament au fost prezenți și jucătorii Baran Gezek, Bariş Kalayci, Eyup Aydin, Hamza Gureler și Yasin Ozcan, de la naționala U21. Abdulkerim Bardakci a finalizat antrenamentul lucrând separat, făcând alergare ușoară, în timp ce Bariş Alper Yilmaz și Ugurcan Cakır, care nu au putut participa la ședința de pregătire din cauza durerilor, au primit tratament”, a anunţat Federaţia Turcă, conform presei din Turcia.