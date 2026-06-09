COMUNICAT OFICIAL | El e jucătorul de 150.000.000 de euro ofertat de Real Madrid

Florentino Perez a promis, în campania electorală pentru preşedinţia lui Real Madrid, că va face o ofertă de 150 de milioane de euro pentru un jucător de talie mondială, care a evoluat în ultimul sezon de Champions League.

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S-a speculat intens despre ce fotbalişti ar putea să fie vorba, numele celor doi mijlocaşi de la PSG, Vitinha şi Joao Neves, fiind cele mai des folosite, alături de cel al lui Michael Olise, de la Bayern Munchen.

Julian Alvarez, jucătorul de 150 de milioane de euro ofertat de Real Madrid

Julian Alvarez a fost în cele din urmă jucătorul pe care Florentino Perez l-a dorit şi “Galacticii” au anunţat că au trimis o ofertă de 150 de milioane de euro către Atletico Madrid. Totuşi, trupa condusă de Diego Simeone a refuzat propunerea şi au anunţat că îl vor lăsa pe jucător să plece dacă este achitată clauza de reziliere.

“Real Madrid anunţă că, după întâlnirea bordului de directori de astăzi, a fost făcută o ofertă de 150 de milioane de euro către Atletico Madrid pentru transferul lui Julian Alvarez. După ce au studiat şi evaluat propunerea, cei de la Atletico Madrid ne-au mulţumit pentru ofertă, în contextul relaţiilor bune dintre cluburi, şi au refuzat, amintind de clauza de reziliere a jucătorului”, a fost comunicatul celor de la Real Madrid.

Clauza de reziliere a lui Julian Alvarez este de 500.000.000 de euro.

Barcelona a făcut şi ea ofertă pentru Julian Alvarez

Julian Alvarez este o ţintă şi pentru cei de la Barcelona, care au trimis în urmă cu mai bine de o săptămână o ofertă celor de la Atletico Madrid, de 100 de milioane de euro, însă, la fel ca şi în cazul propunerii de la Real Madrid, formaţia lui Simeone a refuzat oferta.