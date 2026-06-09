OFICIAL | Alvaro Arbeloa e OUT de la Real Madrid! Cale liberă pentru Jose Mourinho

Alvaro Arbeloa (43 de ani) a plecat de la Real Madrid. După realegerea lui Florentino Perez (79 de ani) la şefia lui Real Madrid, clubul din capitala Spaniei urmează să îl prezinte oficial pe Jose Mourinho (63 de ani). Acordul pentru revenirea lui Mourinho pe Santiago Bernabeu este total.

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Venit de la echipa a doua a lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa a fost 5 luni şi jumătate pe banca celui mai galonat club european, adunând 28 de meciuri la formaţia blanco şi o medie a punctelor de 2 pe meci.

OFICIAL | Alvaro Arbeloa a plecat de la Real Madrid

“Real Madrid C.F. și Álvaro Arbeloa au ajuns la un acord pentru încheierea contractului.

Real Madrid îi este foarte recunoscătoare lui Álvaro Arbeloa, care de-a lungul timpului petrecut la club, de la perioada petrecută la academia noastră de tineret, a demonstrat întotdeauna loialitate, angajament și profesionalism. El întruchipează valorile clubului nostru.

Real Madrid, care va fi mereu casa lui, îi urează lui Álvaro Arbeloa și întregii sale familii mult succes în acest nou capitol al vieții lor”, a transmis Real Madrid, pe site-ul oficial.