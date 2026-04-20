Reacţia imediată a lui Gică Popescu după ce Gică Hagi a devenit selecţionerul României

Gică Popescu a reacţionat imediat după ce Gică Hagi a fost numit oficial selecţioner al României. “Regele” va avea un contract pe 4 ani, cu principalul obiectiv calificarea la Campionatul European 2028.
Acesta este al doilea mandat al lui Hagi pe banca României. Primul n-a fost cu noroc pentru antrenorul de 61 de ani. România rata în 2001 calificarea la Campionatul Mondial 2002, în urma barajului cu Slovenia.
Reacţia lui Gică Popescu după revenirea lui Gică Hagi la echipa naţională
”Știu cât de mult ți-ai dorit să antrenezi naționala, dar și cât de mult meriți să fii din nou acolo. Nu doar că ești cel mai potrivit pentru jobul ăsta; ești perfect, iar acum este momentul tău. Ai dat atât de multe pentru țara asta și vei continua să o faci, cu aceeași pasiune, responsabilitate și mândrie de a reprezenta milioane de români.
În calitate de coechipier, prieten și familie, îți doresc să ai puterea și liniștea de care ai nevoie. Noi trebuie doar să avem răbdare și să credem din nou. Succes, Gică! Hai, România!”, a scris Gică Popescu pe Facebook.
Gică Hagi e noul selecţioner
Gheorghe Hagi a fost numit, luni, în funcţia de antrenor principal al echipei naţionale de fotbal.
“Când te cheamă echipa naţională, vii cu gândul de a face performanţe. Trebue să facem lucrul ăsta. E o mare provocare pentru mine ca antrenor, să pot să fac o ţară fericită. Am venit la echipa naţională pentu că sunt convins şi am curaj că vom realiza lucruri frumoase. Am venit să fac treabă şi să duc România acolo unde îşi doreşte”, a spus Hagi.
