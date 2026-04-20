Reacţia imediată a lui Gică Popescu după ce Gică Hagi a devenit selecţionerul României

Dan Roșu Publicat: 20 aprilie 2026, 15:25

Gică Popescu, în timpul unei emisiuni - Antena Sport

Gică Popescu a reacţionat imediat după ce Gică Hagi a fost numit oficial selecţioner al României. “Regele” va avea un contract pe 4 ani, cu principalul obiectiv calificarea la Campionatul European 2028.

Acesta este al doilea mandat al lui Hagi pe banca României. Primul n-a fost cu noroc pentru antrenorul de 61 de ani. România rata în 2001 calificarea la Campionatul Mondial 2002, în urma barajului cu Slovenia.

Reacţia lui Gică Popescu după revenirea lui Gică Hagi la echipa naţională

”Știu cât de mult ți-ai dorit să antrenezi naționala, dar și cât de mult meriți să fii din nou acolo. Nu doar că ești cel mai potrivit pentru jobul ăsta; ești perfect, iar acum este momentul tău. Ai dat atât de multe pentru țara asta și vei continua să o faci, cu aceeași pasiune, responsabilitate și mândrie de a reprezenta milioane de români.

În calitate de coechipier, prieten și familie, îți doresc să ai puterea și liniștea de care ai nevoie. Noi trebuie doar să avem răbdare și să credem din nou. Succes, Gică! Hai, România!”, a scris Gică Popescu pe Facebook.

Gică Hagi e noul selecţioner

Gheorghe Hagi a fost numit, luni, în funcţia de antrenor principal al echipei naţionale de fotbal.

“Când te cheamă echipa naţională, vii cu gândul de a face performanţe. Trebue să facem lucrul ăsta. E o mare provocare pentru mine ca antrenor, să pot să fac o ţară fericită. Am venit la echipa naţională pentu că sunt convins şi am curaj că vom realiza lucruri frumoase. Am venit să fac treabă şi să duc România acolo unde îşi doreşte”, a spus Hagi.

Cine este de vină pentru sezonul slab făcut de Rapid?

Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Gică Hagi, apel public către cei mai bogați oameni din România: „Se întâmplă peste tot în lume”
U Cluj, reacție oficială după zvonurile privind transferul lui Nicolae Stanciu
Farul Constanța – FCSB LIVE TEXT (20:30). Ultimul meci al lui Mirel Rădoi pe banca oaspeţilor
Primul lucru pe care Gică Hagi l-a cerut jucătorilor, după preluarea naţionalei: “Atunci vom vorbi de performanţe”
“Top, top, top, foarte sus”. Pe cine a lăudat Gică Hagi, după ce a fost numit selecţioner
“Am un mesaj pentru cei mai bogaţi români”. Gică Hagi a surprins, la conferinţa de prezentare la naţională. Apelul uriaş făcut
“Escrocherie în fața a 40.000 de fani!” Meciul de Cupă Mondială care a apărut la rubrica infracțiuni a presei spaniole
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Gigi Becali, anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”. Ce a produs “ruptura” 5 Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: “L-am cam întors” 6 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege”
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”