România - Belgia, la EURO 2024 | David Popovici, mesaj superb pentru tricolori înainte de meciul care ne poate duce în „optimi” - Antena Sport

„Înot la fel cum mă antrenez. Nu a fost nimic special, nu am avut un timp setat. Am înotat cum am putut. Am fost în record timp de 100 de metri? Sună bine, îmi place asta”, a spus Popovici, citat de len.eu.

Popovici a încheiat proba cu titmpul 1:43.13, în timp ce al doilea clasat, Danas Rapsys, din Lituania, a avut 1:45.65 (+2.52). Pe locul trei s-a clasat elveţianul Antonio Djakovic (1:46.32).