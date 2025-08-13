Dennis Man și-a făcut "portretul" în fața jurnaliștilor olandezi. Dezvăluirea făcută de românul ajuns la PSV - Antena Sport

Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV Eindhoven marți, pe 12 august, iar în aceeași zi, românul a avut parte de un antrenament deschis în fața a peste 6.000 de spectatori aflați în tribune. Pe lângă declarațiile oferite în momentul în care a semnat contractul, jucătorul de bandă a mai vorbit și pentru jurnaliștii olandezi de la De Telegraaf.

Man a explicat cum s-a simțit să susțină un antrenament în ziua prezentării, despre predecesorii săi români de la club, dar și despre concurența pe post pe care o va avea cu marele Ivan Perisic.

Dezvăluirile făcute de Man în fața presei

La scurt timp după ce a semnat cu PSV, “tricolorul” de 26 de ani a declarat că s-a simțit foarte bine să fie în fața fanilor echipei care au venit să asiste la antrenamentul deschis la formației lui Peter Bosz. În plus, Man a vorbit și despre Gică Popescu și Ovidiu Stîngă, ceilalți doi români care au mai trecut pe Philips Stadion.

De asemenea, jucătorul de națională a vorbit despre calitățile sale ofensive și a spus că poate să joace inclusiv în partea stângă, deși el la bază este extrema dreaptă. Pe poostul clasic al lui Man evoleuază și una dintre vedetele lui PSV, Ivan Perisic, care sezonul trecut a marcat 16 goluri și a oferit 11 pase decisive în 39 de meciuri oficiale.

“Nu e rău să ai ocazia să începi așa la noul tău club. Sunt aici exact la momentul potrivit. Sunt recunoscător că am putut să mă antrenez în fața unui număr atât de mare de oameni. E o zi minunată.