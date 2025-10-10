România U20 - Cehia U20 2-1. Tricolorii joacă în Liga Elitelor la Chiajna - Antena Sport

Naționala de fotbal sub 20 de ani a României / SPORT PICTURES

Naționala de fotbal sub 20 de ani a României joacă împotriva Cehiei în Liga Elitelor. Partida de la Chiajna este transmisă în format LIVESCORE pe as.ro.

Este partida de debut a tricolorilor cu Adrian Iencsi pe banca tehnică, dintr-o serie de patru pe care le vor juca în acest final de an. După această dispută urmează un nou meci cu Cehia, apoi dueluri cu Germania și Portugalia.

România U20 – Cehia U20 2-1

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză!

Min. 29: GOL CEHIA! Barat a redus din diferență, după o eroare în defensiva noastră.