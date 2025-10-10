România U20 - Cehia U20 2-1. Tricolorii joacă în Liga Elitelor la Chiajna - Antena Sport

Închide meniul
LIVE SCORE

Daniel Işvanca Publicat: 10 octombrie 2025, 17:51

Naționala de fotbal sub 20 de ani a României / SPORT PICTURES

Naționala de fotbal sub 20 de ani a României joacă împotriva Cehiei în Liga Elitelor. Partida de la Chiajna este transmisă în format LIVESCORE pe as.ro.

Este partida de debut a tricolorilor cu Adrian Iencsi pe banca tehnică, dintr-o serie de patru pe care le vor juca în acest final de an. După această dispută urmează un nou meci cu Cehia, apoi dueluri cu Germania și Portugalia.

România U20 – Cehia U20 2-1

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză! 

Min. 29: GOL CEHIA! Barat a redus din diferență, după o eroare în defensiva noastră.

Min. 25: GOL ROMÂNIA! Kodor majorează avantajul tricolorilor.

Min. 22: GOL ROMÂNIA! Guțea se revanșează după penalty-ul ratat și deschide scorul.

Min. 1: Penalty ratat pentru România! Dvorak a scos execuția lui Guțea.

Punctele slabe din acordul de pace dintre Israel şi HamasPunctele slabe din acordul de pace dintre Israel şi Hamas
România U20: C. Sandu – D. Irimia, Fălcușan, Marincău, Marița – Păcuraru, Jălade, D. Matei, Guțea – D. Barbu, Kodor. Rezerve: I. Chirilă, Simon, Bădescu, Bărăitaru, Dulcea, Cibi, Băsceanu, F. Oprea, Senciuc, Rotund, D. Paraschiv, Neamțiu. Selecționer: Adrian Iencsi

Cehia U20: Dvorak – Boledovic, Jindra, Harustak, Zachoval – Hranos, Saal, Horak, Barat – Pech, Branecky. Rezerve: Rodriguez, Kacor, Petruta, Pikolon, Buryan, Pitak, Divis, Misek, Zahradnicek. Selecționer: Ales Krecek

Programul României la Elite League U20

  • 10 octombrie: România U20 – Cehia U20
  • 13 octombrie: România U20 – Cehia U20
  • 14 noiembrie 2025: Germania U20 – România U20
  • 17 noiembrie 2025: Portugalia U20 – România U20
  • 27 martie 2026: România U20 – Polonia U20
  • 31 martie 2026: Elveția U20 – România U20

Lotul României U20 convocat de Adrian Iencsi

Pentru această dublă din octombrie, Adrian Iencsi a convocat 24 de jucători pe care îi va scoate la rampă. Pentru Iencsi este prima experiență la nivelul selecționatei U20 și astfel va sta pe banca tehnică la primele 2 meciuri din acest mandat.

  • PORTARI: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);
  • FUNDAȘI: Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania);
  • MIJLOCAȘI: David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești);
  • ATACANȚI: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia).
