Detalii despre situaţia lui Răzvan Marin de la naţională, după ce Adrian Şut a fost chemat de urgenţă la lot! - Antena Sport

Răzvan Marin (29 de ani) va efectua un RMN sâmbătă pentru a se vedea exact dacă selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) poate conta pe el la meciul crucial al tricolorilor cu Austria. România – Austria e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45.

Din informaţiile AntenaSport, Răzvan Marin a acuzat dureri, dar ar putea să fie apt pentru partida cu Austria.

Selecţionerul Mircea Lucescu l-a chemat de urgenţă la lot pe Adrian Şut (26 de ani) doar în cazul în care nu va putea conta pe Marin. Şut ar fi pregătit în cazul în care RMN-ul lui Răzvan Marin arată că acesta nu va putea primi deloc minute cu Austria.

România îşi joacă în meciul cu Austria ultima şansă la primul loc. Tricolorii au neapărat nevoie de victorie. Austria are maximum de puncte după 5 etape în grupa H de calificare la World Cup 2026, competiţie care se vede exclusiv în Universul Antena.

România e pe locul 3 în grupă, cu numai 7 puncte după 5 meciuri. Pe 2 e Bosnia, cu 13 puncte după 6 meciuri. Tricolorii au câştigat numai cu Cipru, acasă, şi cu San Marino, în deplasare. În rest au pierdut cu Bosnia, acasă, şi cu Austria, în deplasare şi au făcut egal, 2-2, cu Cipru, în deplasare. Tricolorii au condus cu 2-0 în Cipru.