Iga Swiatek, eliminare fulgerătoare de la Wuhan! Cum arată tabloul semifinalelor - Antena Sport

Iga Swiatek a fost eliminată în sferturile turneului WTA de la Wuhan, ratând astfel șansa de a o înfrunta pe Coco Gauff în penultimul act al competiției din China.
Fosta lideră mondială nu a avut nicio șansă în duelul cu Jasmine Paolini și a cedat în două seturi, la capătul unui meci ce a durat puțin peste 60 de minute.
Iga Swiatek, învinsă de Jasmine Paolini în sferturi la Wuhan
Jasmine Paolini a produs o surpriză în sferturile turneului WTA de la Wuhan, reușind să o elimine pe Iga Swiatek, una dintre marile favorite la câștigarea competiției.
Jucătoarea din Italia a învins-o în două seturi pe fosta lideră mondială, scor 6-1, 6-2, la capătul unui meci ce a durat doar 66 de minute. Este prima victorie reușită de Paolini în duelurile directe cu Iga Swiatek.
Tabloul semifinalelor la Wuhan
- Aryna Sabalenka (1) – Jessica Pegula (6)
- Coco Gauff (3) – Jasmine Paolini (7)
Wuhan Open 2025 este un turneu din categoria WTA 1000, ce se desfășoară în perioada 6-12 octombrie. Acesta se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale în valoare de $3,654,963. Campioana de anul trecut este Aryna Sabalenka.
