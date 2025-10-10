România U21 - Serbia U21 0-0. Amical pentru tricolori înainte de meciul cu Cipru - Antena Sport

Naționala de fotbal sub 21 de ani a României dispută un meci amical la Arad contra selecționatei Serbiei, înainte de duelul cu Cipru, din preliminariile pentru Campionatul European din 2027.
Partida este transmisă în format LIVESCORE pe as.ro. La patru zile distanță, tricolorii lui Costin Curelea vor juca din nou în calificările CE 2027.
România U21 – Serbia U21 0-0
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 9: Bară România! Vermeșan a expediat o minge care a lovit stâlpul porții apărate de Lijeskic.
Min. 1: Start de meci la Arad!
România U21: Lefter – M. Țuțu, Pașcalău, M. Duțu, A. David – Boțogan, L. Szimionaș – El Sawy, A. Trică, Vermeșan, R. Pop. Rezerve: Vl. Rafailă, Ad. Frănculescu, S. Duțu, Tudose, Musi, Vulturar, Radaslavescu, Burnete, Strata, Cr. Mihai, Biliboc. Selecționer: Costin Curelea
Serbia U21: Lijeskic – Mimovic, B. Kovacevic, S. Lekovic, Bukinac – V. Dzodic, M. Mitrovic – L. Jovanovic, V. Vlahovic, Ivanovic, Trifunovic. Rezerve: Dzodic, Kalicanin, Matic, Avdic, Simic, M. Stjepanovic, M. Lukovic, M. Aleksic, Kuljanin, Lazetic, Sljivic, N. Milicic, J. Milosevic. Selecționer: Zoran Mirkovic
Lotul anunţat de Costin Curelea pentru partidele cu Serbia şi Cipru
Portari
Ştefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua Bucureşti);
Fundaşi
Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Ţuţu (UTA Arad), Matteo Duţu (AC Milan | Italia), Răzvan Paşcalău (CS Dinamo Bucureşti), Mario Tudose (CFC Argeş), Ştefan Duţu (Farul Constanţa), Antonio David (Internazionale Milano | Italia);
Mijlocaşi
Eduard Radaslavescu (Farul Constanţa), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boţogan (Petrolul), Luca Szimionaş (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj);
Atacanţi
Rareş Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeşan (Hellas Verona | Italia).
Programul României U21 în preliminariile pentru CE 2027
- 5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0
- 9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2
- 14 octombrie 2025: România – Cipru
- 14 noiembrie 2025: Finlanda – România
- 18 noiembrie 2025: România – Spania
- 27 martie 2026: Kosovo – România
- 31 martie 2026: România – San Marino
- 25 septembrie 2026: Cipru – România
- 30 septembrie 2026: România – Finlanda
- 6 octombrie 2026: Spania – România
