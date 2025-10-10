A stabilit un record absolut și este în formă maximă înaintea meciului cu România - Antena Sport

Închide meniul
A stabilit un record absolut și este în formă maximă înaintea meciului cu România

Daniel Işvanca Publicat: 10 octombrie 2025, 17:21

Marko Arnautovic în tricoul naționalei Austriei / X @facwien

Naționala de fotbal a Austriei a făcut spectacol în disputa contra selecționatei din San Marino, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Gruparea pregătită Ralf Rangnick a marcat nu mai puțin de 10 goluri și a urcat pe primul loc în grupă.

Marko Arnautovic a fost cel mai bun jucător de pe teren, reușind să marcheze nu mai puțin de patru goluri și să stabilească, totodată, recordul de goluri înscrise pentru naționala Austriei.

Marko Arnautovic a devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei Austriei

Partida cu San Marino a fost una specială pentru atacantul Marko Arnautovic, care a marcat de patru ori în poarta apărată de Edoardo Colombo. Legitimat la Steaua Roșie Belgrad, jucătorul în vârstă de 36 de ani a stabilit un record istoric.

Concret, vârful plecat în această vară de la Inter a devenit cel mai important marcator din istoria naționalei Austriei. El a ajuns la 45 de goluri înscrise pentru selecționata lui Ralf Rangnick.

El l-a depășit în acest clasament pe legendarul Toni Polster, care avea 44 de goluri pentru ”Das Team”. Acesta are un moral excelent înaintea disputei cu România, care va fi duminică, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

